Hamburg (ots) - Am 21. Mai ist es wieder so weit. In Anlehnung an den International Tea Day feiert die hiesige Tee-Branche den Tag des Tees. In diesem Jahr unter dem Motto Tee vereint die Welt | Tea unites the World. Damit möchte die deutsche Tee-Branche auch darauf hinweisen, dass Tee uns alle auf eine einzigartige Weise zusammenbringt. Das nach Wasser zweitbeliebteste Getränk der Welt spannt jeden Tag ein unsichtbares Band zwischen Menschen, Kontinenten und Kulturen.

Wer gemeinsam genießt, genießt in Frieden

Asien, Afrika, Südamerika, Europa - Tee ist überall zuhause und aus dem Alltag vieler Menschen einfach nicht wegzudenken. Sie genießen ihr Lieblingsgetränk und schaffen damit immer wieder einen Moment der Gemeinsamkeit. "In Japan kommen die Menschen zu einer Teezeremonie zusammen, in England zur Tea Time, in der arabischen Welt ist ein Glas Tee Zeichen der Gastfreundschaft, in China beginnt kein Tag ohne Tee und in Ostfriesland ist ein Klönschnack ohne Tee einfach undenkbar", erklärt Kyra Schaper, Pressereferentin des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands, wie Tee unsere Welt auf einzigartige Weise vereint.

Tee ist gelebte und geliebte Vielfalt

Ob als wertvoller Rohstoff, natürliches Lebensmittel oder als vielfältiges Genussmittel, Tee hat einen hohen Stellenwert, der stetig an Bedeutung gewinnt. Als Handelsware führt er Menschen zusammen, er sichert Existenzen und Arbeitsplätze und er trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. "Auch wenn es uns natürlich nicht bei jeder Tasse bewusst ist, Tee erwächst immer aus der engen Zusammenarbeit und dem großen Engagement vieler Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, die gemeinsam verbindende Momente für uns schaffen", so Kyra Schaper.

Der 21. Mai 2024. Darauf einen Tee!

Alle, die den aktuellen Tag des Tees mitfeiern möchten, sind herzlich eingeladen! Mit einer Extratasse von ihrem Lieblingstee, mit einem Tee im Freundeskreis oder mit einer kleinen Entdeckungsreise in einem der vielen Tee-Fachgeschäfte. Immer mit dem guten Gefühl: Tee vereint die Welt | Tea unites the World.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.

