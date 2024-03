Würzburg (ots) - Anlässlich des Welt-Tuberkulose-Tags am 24. März 2024 ruft die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe zur globalen Solidarität mit Betroffenen auf. Weltweit erkranken jedes Jahr rund 10 Millionen Menschen an Tuberkulose, etwa 1,3 Millionen Menschen sterben daran. "Es stimmt, auch in Deutschland und Europa treten TB-Fälle auf", sagt DAHW-Vorstand Patrick Georg. "Es ist aber wichtig, die Relationen nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn Menschen im Globalen Süden, die von Tuberkulose betroffen sind, tauchen oft nicht einmal in einer Statistik auf - geschweige denn in einer Klinik."

In Deutschland sind die Tuberkulose-Fälle gut dokumentiert: Im Jahr 2023 wurden laut RKI 4.481 Erkrankungen registriert. In Europa haben vor allem östliche Staaten mit einer Belastung durch multiresistente Tuberkulose zu kämpfen - das heißt, die gängigen Antibiotika wirken nicht mehr. Es gilt aber festzuhalten: Die Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet in Europa den schnellsten Rückgang der Tuberkulose-Inzidenz weltweit und führt das unter anderem auf ein starkes politisches Engagement sowie die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zurück.

"In Ländern des Globalen Südens sieht das oft ganz anders aus", sagt DAHW-Vorstand Georg. "Dort werden viele TB-Fälle gar nicht erst diagnostiziert - sei es, weil die Menschen Angst vor Stigmatisierung haben, weil sie es sich aus Geld- und Zeitgründen nicht leisten können, zum Arzt zu gehen, oder weil sie tatsächlich fernab jeglicher medizinischer Infrastruktur leben." Es wird also eine hohe Dunkelziffer vermutet - die zu den ohnehin hohen Zahlen noch dazugerechnet werden muss.

"Es gehört zu unserem Kernmandat, diejenigen Menschen zu unterstützen, die sonst von niemandem Hilfe zu erwarten haben", bringt es DAHW-Vorstand Patrick Georg auf den Punkt. "Mit medizinischen Leistungen, sozialer Förderung, wissenschaftlicher Forschung und umfassender Aufklärung sind wir vor Ort - und zwar dort, wo sonst niemand hinkommt." Klar ist: Wer in Deutschland an Tuberkulose erkrankt, kann sich einer guten medizinischen Versorgung sicher sein. Damit auch Menschen im Globalen Süden diese Möglichkeit erhalten, muss Solidarität gelebt werden. Denn Gesundheit ist ein Menschenrecht.

Weitere Informationen: Welt-Tuberkulose-Tag | dahw.de (https://www.dahw.de/unsere-arbeit/medizinische-soziale-arbeit/tuberkulose/welt-tuberkulose-tag.html)

Die Pressemappe zum Welt-Tuberkulose-Tag: Pressematerial zum Welt-Tuberkulose-Tag 2024 | dahw.de (https://www.dahw.de/unsere-arbeit/presseportal/download-portal/pressedownloads/presse-zum-wtt.html)

Pressekontakt:

Johanna Schultheiß

+49 (0) 931 7948-135 +49 (0) 152 03682972 johanna.schultheiss@dahw.de

Original-Content von: DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH