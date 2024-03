Ob im Eigenheim oder in der Wohnung zur Miete: Der Energiemanager Orbit ermöglicht, die Kontrolle über den eigenen Energiehaushalt zu vereinfachen und den Stromverbrauch aller smarten Geräte optimal an die aktuellen Strompreise und eigene Energieerzeugung anzupassen. Der Energiemanager bündelt Wärmepumpe, Klimaanlage, E-Auto, Waschmaschine und viele weitere Stromverbraucher im Haushalt, verknüpft sie mit den eigenen Energieerzeugern und ermöglicht alle Geräte über eine einzige App smart anzusteuern. Damit ist Orbit die perfekte Ergänzung zu einem Balkonkraftwerk oder einer Solaranlage und unterstützt dabei, die Energiekosten zu senken und CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Sonne scheint? Waschmaschine an! Orbit unterstützt KundInnen bei der Verbrauchsoptimierung. Über Smart Plugs und Smart Connectors können auch ältere Geräte in die App integriert werden. KundInnen können einfach die Statistiken zu ihrem Stromverbrauch und ihrer Solarstromproduktion vergleichen. So finden sie heraus, welche Geräte besonders viel Strom verbrauchen und können den Energiehaushalt entsprechend optimieren. Mit der Funktion "Run on Solar" nutzt Orbit überschüssigen Solarstrom ganz automatisch für ausgewählte smarte Geräte. KundInnen mit dynamischem Stromtarif können mit der Regel "Run on Price" sicherstellen, dass Geräte sich dann einschalten, wenn der Strompreis gerade günstig ist. Die KundInnen entscheiden, welche Geräte sie einbinden und wie sie ihren Solarstrom für sich nutzen möchten. Die App ist kompatibel mit vielen Wechselrichtern, smarten Geräten und Apps anderer Anbieter. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/169418 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.