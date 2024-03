Berlin (ots) - Die Ratingagentur Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute 42 Preisträger in 35 Kategorien mit dem Deutschen Versicherungs-Award aus. Die alljährliche Prämierung berücksichtigt alle wichtigen Produktbereiche im Versicherungsbereich und stellt eine gute Orientierungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher dar. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 21.03.2024, 18:35 Uhr; alle Informationen online unter: www.vers-award.de).

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Risikoschutz und Absicherung ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher von großer Bedeutung. Es ist deshalb auch eminent wichtig, für Aufklärung und Entscheidungshilfen zu sorgen. Dafür steht der Deutsche Versicherungs-Award, den ntv gemeinsam mit seinen Partnern Franke und Bornberg sowie dem DISQ veranstaltet."

Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "Qualität, aber auch Stolpersteine verstecken sich oft im Kleingedruckten von Versicherungen. Seit 30 Jahren prüfen wir Produkte und Versicherungsunternehmen auf Herz und Nieren, damit Versicherte auch im Ernstfallfall keine negativen Überraschungen erleben. Für diesen Award filtern wir die leistungsstärksten und besten Angebote aus dem Markt."

"In der Branchenbetrachtung zeigt sich, dass die Versicherungsunternehmen in puncto Kundenorientierung sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Die Preisträger des Awards haben dagegen einen gemeinsamen Nenner: Sie bieten eine überzeugende Kombination aus attraktiven Konditionen und zugleich guten Serviceleistungen", ergänzt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Die Ratingagentur Franke und Bornberg und das Deutsche Institut für Service-Qualität analysierten Versicherer und deren Produkte. Franke und Bornberg führte die Leistungsanalyse anhand von über 5.000 Versicherungsdatensätzen durch. Die einbezogenen Unternehmen mit den besten Produkten wurden zudem einer umfassenden Service-Analyse unterzogen, die verdeckt initiierte Telefon-Beratungen, E-Mail-Anfragen und Internet-Usability-Tests umfasste. Ausgewertet wurden 930 Servicekontakte. In das Gesamtergebnis der Kategorien flossen die Resultate der Leistungsanalyse (Leistungen und Prämien) mit 66,7 Prozent und die der Serviceanalyse mit 33,3 Prozent ein.

Preisträger "DEUTSCHER VERSICHERUNGS-AWARD 2024"

(alphabetische Sortierung)

Altersvorsorge

Gesamtsieger: Europa

Privatrente Neue Klassik: Allianz, Continentale; Europa

Privatrente Klassik Index: Allianz; Ergo Vorsorge; Neue Leben

Privatrente Hybrid: Allianz; Europa; LV 1871

Privatrente Fonds: Europa; LV 1871; Nürnberger

Basisrente Klassik Index: Allianz; Ergo Vorsorge; Nürnberger

Basisrente Hybrid: Europa; Hanse-Merkur; LV 1871

Basisrente Fonds: Europa; LV 1871; Universa

Basisrente Neue Klassik: Allianz; Europa; Hanse-Merkur

Fahrzeugversicherung

Gesamtsieger: HUK-Coburg

Kfz-Versicherung: HUK-Coburg; Itzehoer; VHV

Kfz-Versicherung Elektro: HUK-Coburg; Itzehoer; VHV

Motorradversicherung: ADAC; Allianz; Itzehoer

Rechtsschutzversicherung

Allrecht; Auxilia; Württembergische

Privatschutz

Gesamtsieger: VHV

Privathaftpflichtversicherung: Die Haftpflichtkasse; HDI; VHV

Tierhalterhaftpflichtversicherung: Die Haftpflichtkasse; HDI; VHV

Hausratversicherung: Axa; Die Haftpflichtkasse; LBN

Wohngebäudeversicherung: Axa; HDI; Württembergische

Fahrradversicherung: Interrisk

Gesundheit

Gesamtsieger PKV-Vollversicherung: ARAG

Gesamtsieger PKV-Zusatzversicherung: SDK

PKV-Vollversicherung Standardschutz: ARAG; Continentale; R+V

PKV-Vollversicherung Topschutz: ARAG; Continentale; Hallesche

PKV für Beamte: Alte Oldenburger; ARAG; Barmenia

Stationäre Zusatzversicherung: Ergo Krankenversicherung; HUK-Coburg; Inter

Ambulante Zusatzversicherung: Barmenia; DKV; SDK

Zahnzusatzversicherung: Allianz; Generali Deutschland; SDK

Risiko und Unfall

Risikolebensversicherung: CosmosDirekt; Ideal; LV 1871

Unfallversicherung: Baloise; Die Haftpflichtkasse; Interrisk

Arbeitskraftabsicherung

Arbeitskraftabsicherung: Volkswohlbund

Berufsunfähigkeitsversicherung: Dialog Versicherung; Hannoversche; LV 1871

Erwerbsunfähigkeitsversicherung: Continentale; Dialog Versicherung; Zurich

Grundfähigkeitsversicherung: Allianz; HDI; Nürnberger

Gewerbeversicherungen

Cyberversicherung: Baloise; Provinzial; VHV

Betriebshaftpflichtversicherung: Allianz; BGV; VHV

Gewerbliche Rechtsschutz: ARAG; Roland; VHV

Inhaltsversicherung: Allianz; BGV; Generali Deutschland

Private Cyberversicherung

Inter; Öffentliche Sachversicherung Braunschweig; VGH Versicherungen

Nachhaltigkeit

Barmenia

