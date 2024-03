München (ots) - RW Essen und Sandhausen bleiben nach ihren Siegen auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Jens Keller verfolgt mit Sandhausen nach dem 1:0 gegen Unterhaching weiterhin das Ziel 2. Liga. "Wir müssen gewinnen, gewinnen, gewinnen. Dann können wir noch einmal oben heranrücken", so Trainer Keller, den mit dem SVS 6 Punkte auf den Dritten Regensburg trennen. Durchschnaufen in Verl - "total glückliches" 1:0 in Ingolstadt, der 1. Sieg nach 6 Partien. Mit 41 Punkten ziehen die Verler mit dem FCI gleich, der eigentlich Aufstiegsambitionen verfolgte. Essen schafft nach 2 Niederlagen wieder einen Heimsieg: 4:0 gegen den BVB II. "Das tut gut", findet RWE-Trainer Christoph Dabrowski, der sich mit RWE vor der Länderspiel-Pause mit 47 Punkten auf dem 6. Platz wiederfindet. Die Tor zu einem Aufstiegsplatz bleibt einen Spalt offen.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der 3. Liga am Sonntag, 30. Spieltag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Nächste Woche - Samstag 23.03., das Topspiel der Frauen-Bundesliga, VfL Wolfsburg gegen FC Bayern - ab 17.15 Uhr.

FC Ingolstadt - SV Verl 0:1

Der FCI lässt die Chancen liegen, um zumindest zum Ausgleich zu kommen. Verl entrinnt dem akuten Abstiegskampf, Ingolstadt tritt auf der Stelle trotz höherer Ambitionen. Beide Klubs haben nun 41 Punkte, sind Tabellennachbarn auf Rang 11 und 12.

"Wir haben ein dummes Tor am Anfang gefressen. Am Ende waren wir vorne nicht gut genug, um die Tore zu machen. Bis hin zum Schluss die Dreifach-Chance, wo der Ball einfach nicht über die Linie will", moniert Michael Köllner, Ingolstadts Trainer, der seiner Mannschaft trotzdem großes Bemühen bescheinigt: "Die Mannschaft hat alles getan, da kann ich nix vorwerfen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RU5ld05oVUVyM1ZEYXpjYys0QnNDd1hZQkIwaVVNenFmUWczU2IzOEszRT0=

"Total glücklich, dass wir hier endlich den Dreier wieder eingefahren haben, tut uns richtig gut. Ist im Fußball manchmal so: das war sicher nicht unser bestes Spiel. Also wir haben in den letzten gerade fu0ballerisch deutlich mehr auf den Platz gebracht. Heute war´s ein Fight", sagt Verls Trainer Alexander Ende. Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SGgyZVgwSitmbFBQdjFuMkJ1UHpjME01eHZEbG85b294SVNXV1JwaEFzOD0=

SV Sandhausen - SpVgg Unterhaching 1:0

Ein bisschen Chancenwucher, ein bisschen Pech - langweilig ist das Duell zwischen Aufsteiger Unterhaching und Absteiger Sandhausen keinesfalls. Haching hat die besseren Chancen. Doch dann schlägt Sandhausen zu und schnuppert nach dem 1:0-Sieg bei 6 Punkten Rückstand auf Platz 3. Unterhaching enttäuscht bei seiner druckvollen Endphase keineswegs und bleibt bei einer Nachholpartie auch nicht chancenlos, wenn es um die 2. Liga geht.

Jens Keller, Trainer SV Sandhausen, kennt nur ein Ziel: "Der Sieg fühlt sich eigentlich gut an. Doch nach dem Tor spielen wir nicht mehr Fußball. Da müssen wir ruhiger spielen. Wir müssen gewinnen, gewinnen, gewinnen. Dann können wir noch einmal oben heranrücken." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NjZJTko4a1BXNUFiNWk2TFM0aTJrWVZjRWo5VlVUMG1sd2tGMkptdkdadz0=

Christoph Ehlich, SV Sandhausen, trifft entscheidend gegen seinen Ex-Verein: "Natürlich schaut man auch auf seine Ex-Kollegen. Doch der Sieg war heute auch für uns wichtig, weil wir noch einmal oben angreifen wollen. Nach der Niederlage gegen Ulm war der Sieg gegen Unterhaching umso wichtiger."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dVdDQlFQb3Nndlhwbm0zZDdKbGtXR3MxY1UyVFQrNUZKWEdtTzg4bXJ4cz0=

Marc Unterberger, Trainer SpVgg Unterhaching, hadert nur mit dem Ergebnis: "Ergebnistechnisch ist das schwer zu verdauen. Wir haben wegen eines Eiertores verloren. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen wir vergeben haben. Die Fallhöhe bei uns ist relativ gering. Unser Saisonziel haben wir ja bereits eingetütet." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWJDbnRJWFlRMHZvV0Z2djdQand6Y0dnKzlJZjB2WEJmT0Q5aWF3M2JJST0=

Markus Schwabl, SpVgg Unterhaching, hat nach dem 0:1 in Sandhausen den Spaß verloren: "Die letzten 10 Minuten hatten wir gefühlt 5 Riesenchancen. Wenn du diese Geschenke nicht nutzt, dann verlierst du eben in Sandhausen. Deshalb ist die Niederlage bitter. Wir sind gut beraten nun gegen Ingolstadt zu punkten. Alle anderen Träume sind Schwachsinn, wenn wir auf unsere Möglichkeiten blicken - vor allem im Vergleich zu Vereinen wie Sandhausen." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3VNUGxqdHdxNzI3RzUzZDhpMmFYM2JzSTNtS0hLQ1FpOFFYU0R1N01WUT0=

RW Essen - Borussia Dortmund II 4:0

RW Essen beendet die kleine Heimkrise mit dem 4:0-Sieg gegen den BVB II: Nach zuletzt zwei Niederlagen an der Hafenstraße ebnet Moussa Doumbouya mit seinem Doppelpack den Weg zum Erfolg. Und plötzlich kommt die RWE-Welt wieder rosarot daher: Mit dem 10. Triumph zieht RWE mit dem erfolgreichsten Heimteam der Liga, Dynamo Dresden, gleich. Die Kirsche auf der Torte: nach elf Partien gelingt RWE wieder ein Zu-Null-Spiel. Bei Dortmund II feiert U17-Weltmeister Paris Brunner sein Profidebüt: Er vertändelt eine Großchance und sieht Gelb wegen Meckerns. Der BVB II verliert das 3. Spiel in Serie.

Christoph Dabrowski, Trainer RW Essen, feiert nach dem höchsten Saisonsieg: "Das tut gut - vor allem nach den zwei Heimniederlagen zuletzt. Das war hochverdient und ein sehr überzeugendes Heimspiel. Wir haben permanent versucht, nach vorn zu spielen. Moussa Doumbouya macht ein super Kopfballtor zum 1:0. Freut mich mega für ihn, dass er nun in den vergangenen 3 Partien getroffen hat. Marvin Obuz ist voll in den Scorern drin und wird mit Sicherheit einen geilen Weg im Profifußball gehen. Er hat nächstes Jahr nichts mehr in der 3. Liga zu suchen und ist ja nur an uns ausgeliehen." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NnZZTkhWNzUxaEVTOHoyYURlN2xqbFVXbkMvcW81NGpnUG1YeUl4eVJEVT0=

Moussa Doumbouya, Doppelpacker von RW Essen, denkt nach dem 4:0 auch an die Familie: "Das waren sehr wichtige 3 Punkte - auch für unser Selbstvertrauen. Das Zeichen nach dem 1:0 ging an meine kleine Tochter!" Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2NDUDA2Q2JqcStrbWN6cjQxZnZBZmVsVHZtUnY3SmdqaGRSZjNpNjFybz0=

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, zeigt sich nach dem 0:4 ernüchtert: "Nach einer ordentlichen Hälfte tut uns das Tor kurz vor der Pause weh. Dann waren wir sehr naiv hintenraus. Wenn wir merken, dass wir das Spiel nicht mehr drehen können, müssen wir erwachsener verteidigen. Für Paris Brunner war es ein guter erster Schritt. Man hat gesehen: für ihn ist es ein schwieriger Schritt im Männerfußball anzukommen. Sein Können ist aufgeblitzt." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QkJvR2hBS2FUYzFIdVJsUzdLV0VOWlU5VHM3bEt5cGRxbXV5OWI0b3ptaz0=

