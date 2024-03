München (ots) - Große Erleichterung im Waldhof! Mannheim siegt 1:0 im Kampfspiel gegen Arminia Bielefeld, bleibt aber auf einem Abstiegsplatz mit 31 Punkten. Die Arminia (33 Punkte) verliert nach 2 Lattentreffern, guten Chancen und einem angeblichen Foulspiel vor dem Siegtreffer durch Mannheims Abifade. Terrence Boyd hatte Christopher Langer zuvor im Laufduell am Hals erwischt. "Ich spüre einen Schlag am Kehlkopf, ich habe 500 Hustenanfälle bekommen. Ein Schlag am Kehlkopf ist nicht ganz so toll - auch nicht von Terence Boyd", schildert Bielefelds Langer die Situation. Arminia-Trainer Mitch Kniat weiß nicht, "wie man das Spiel verlieren konnte". Kniat weiter: "Das ist eine Scheißsituation gerade." Aber: "Rumheulen bringt nix." Mannheims Trainer Marco Antwerpen sieht einen glücklichen Sieg und wirkt ziemlich erledigt als "feuerwehrmann im Abstiegskampf". Sein Konter: "Ich bin erstmal gar kein Feuerwehrmann. Sondern: Ich kenne mich ein bisschen im Fußball aus. Wir kriegen mittlerweile sehr sehr, gute Leistungen von der Mannschaft. Heute war´s eher kämpferisch. Wenn wir´s dann geschafft haben, fahre ich dann in den Urlaub - und zwar ziemlich lange."

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der 3. Liga am Freitag, 30. Spieltag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der Samstag hat gleich zwei Topspiele: der Zweite Dresden gegen den Ersten Ulm und TSV 1860 München gegen den 2. Top-Aufsteiger Preußen Münster - ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr jeweils als Einzelspiel abrufbar.

Waldhof Mannheim - Arminia Bielefeld 1:0

Bielefeld knallt zweimal gegen die Latte, hat zusätzlich 4 bis 5 Chancen und verliert dennoch. Wieder einmal Arminia-Tristesse, denn der Abstand auf Mannheim auf einem Abstiegsplatz verringert sich auf 3 Punkte. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Mannheimer abgezockter auftraten. Waldhof Trainer Marco Antwerpen hat mit dem 1:0 erstmals 3 Spiele am Stück nicht verloren. Diesmal eher glücklich. "Ich hatte schon reichlich Kerzen angezündet. Aber es ist ja richtig: wir haben viel zu viele Torchancen zugelassen. Was wir gegen Freiburg liegengelassen haben, das hat heute Bielefeld liegengelassen. Jeder weiß, dass wir das 1:0 irgendwie nach Hause bringen müssen. Dann können wir glücklich sein, dass wir es geschafft haben."

Antwerpen auf die Frage, wie er sich gerade als "Feuerwehrmann" im Abstiegskampf fühle: "Ich bin erstmal gar kein Feuerwehrmann. Sondern: Ich kenne mich ein bisschen im Fußball aus. Wir kriegen mittlerweile sehr sehr, gute Leistungen von der Mannschaft. Heute war´s eher kämpferisch. Wenn wir´s dann geschafft haben, fahre ich dann in den Urlaub - und zwar ziemlich lange."

Bielefeld Trainer Mitch Kniat hadert mit 7 bis 8 "hochkarätigen" Chancen und "weiß nicht, wie man das Spiel verlieren konnte". Kniat weiter: "Das ist eine Scheißsituation gerade. Was den Kopf angeht, sind wir immer auf Höhe, das sieht man in jeder einzelnen Situation. Das ist gerade ein Spiegelbild der Saison. Das heißt: wir spielen ziemlich oft gut und dann fehlen irgendwie immer 2 bis 3 Zentmeter oder du kriegst eine falsche Entscheidung."

Kniat entgegnet jedem Eindruck, Bielefeld fehle im Abschluss die Entschlossenheit: "Da muss ich einwirken. Die Überzeugung haben wir 100 Prozent. Das lassen wir uns auch von keinem irgendwie einreden."

Sein Fazit und Ausblick: "Rumheulen bringt nix."

"Das Spiel war brutal. Wir stehen hier als Verlierer auf dem Platz und wissen nicht so ganz wieso. Denn eigentlich waren wir die bessere Mannschaft.", sagt Bielefelds Christopher Langer, der sich vor allem über einen Schlag von Terrence Boyd im Laufduell ärgert - anschließend fällt das 1:0: "Der Schiedsrichter hat sich gerade bei mir entschuldigt. Es tut ihm leid, es war eine Fehlentscheidung. Ich spüre einen Schlag am Kehlkopf, ich habe 500 Hustenanfälle bekommen. Ich bleibe a auch nicht umsonst liegen. Ein Schlag am Kehlkopf ist nicht ganz so toll - auch nicht von Terence Boyd."

Die 3. Liga komplett bei MagentaSport live - 30. Spieltag

Samstag, 16.3.2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, aber 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Dynamo Dresden - SSV Ulm, Erzgebirge Aue - Viktoria Köln, VfB Lübeck - Jahn Regensburg, MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken, TSV 1860 München - Preußen Münster

Ab 16.15 Uhr: Hallescher FC - SC Freiburg II

Sonntag, 17.3.2024

Ab 13.15 Uhr: RW Essen - Borussia Dortmund II

Ab 16.15 Uhr: SV Sandhausen - SpVgg Unterhaching

Ab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - SV Verl

