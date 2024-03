München (ots) - Moderation: Louis Klamroth

Millionen sind auf Social Media unterwegs, die Jüngeren vor allem auf TikTok. Das weiß auch die AfD und hat auf dieser Plattform alle anderen Parteien weit abgehängt. Wie gefährlich ist das? Was tun gegen Hass und Populismus im Netz? Sollten TikTok & Co stärker reguliert, sogar verboten werden, wie in den USA gerade diskutiert wird?

Die Gäste:

Karl Lauterbach (SPD): Bundesgesundheitsminister

Muhanad Al-Halak (FDP): Bundestagsabgeordneter

Sascha Lobo: Digitalexperte und SPIEGEL-Kolumnist

Tara-Louise Wittwer "WasTaraSagt": Videoproduzentin auf TikTok und Instagram und Autorin

Silke Müller: Schulleiterin in Niedersachsen und Buchautorin

Alexander Prinz "Der Dunkle Parabelritter": Youtuber und Autor

Mischa: Anwältin in Düsseldorf, debattiert in Livestreams mit AfD-Anhängerinnen und Anhängern

Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fsendung%2Fhart-aber-fair%2FY3JpZDovL3dkci5kZS9oYXJ0IGFiZXIgZmFpcg&data=05%7C02%7Cingrid.guenther%40ard.de%7Cd20710ff3ba144bc04bb08dc44ff994f%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638461111774717810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=X1g9o%2FZ7RN0azq15ud4ytQMlYbXFBG%2FmAGzqZdrbgUY%3D&reserved=0)die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version "hart aber fair to go".

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de.

Pressekontakt:

Redaktion: Torsten Beerman (WDR)

Pressekontakt: ARD-Programmdirektion, Presse und Information E-Mail: presse.daserste@ard.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH