Wiener Neustadt (ots) - Viele Hochpreis-Anbieter sind zu Recht stolz auf die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen. Dennoch haben sie Schwierigkeiten, von ihrer Zielgruppe wahrgenommen zu werden. Martin Holoubek, Geschäftsführer der PIXIT Design GmbH, steht diesen Unternehmen zur Seite. Mit seiner Agentur hilft er seinen Klienten dabei, ihren Markenwert zu steigern und ihre Umsätze zu verbessern. Wie der Experte seinen Klienten durch digitales Branding zu zahlungskräftigen Kunden und qualifizierten Mitarbeitern verhilft, erfahren Sie im Folgenden.

Die Zahl der Unternehmen im DACH-Raum wächst stetig. Das erhöht nicht nur den Wettbewerbsdruck, sondern führt auch dazu, dass sich Produkte und Dienstleistungen immer weniger voneinander differenzieren. Vor allem für Anbieter hochpreisiger, erklärungsbedürftiger Produkte und Dienstleistungen ist es daher wichtiger denn je, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld abzuheben. Ein starkes Branding spielt dabei eine entscheidende Rolle. "Unternehmen, die sich nicht vom Wettbewerb abheben und keine starke digitale Präsenz aufweisen, laufen Gefahr, in der Masse unterzugehen und ihre Zielgruppe zu verfehlen", erklärt Martin Holoubek, Geschäftsführer der PIXIT Design GmbH. "Wer keine wirksamen Lösungen für diese Herausforderungen findet, riskiert nicht nur den Verlust qualifizierter Kunden und erstklassiger Mitarbeiter, sondern könnte langfristig sogar vom Markt abgehängt werden."

"Neben traditionellen Kaufkriterien wie dem Preis, der Qualität und der Funktion rückt das digitale Branding zunehmend in den Vordergrund", fährt der Branding-Experte fort. "Es ist eine echte Chance, aus der Masse herauszustechen, um die Hindernisse in der Kundenakquise und Mitarbeitergewinnung zu überwinden." Mit der PIXIT Design GmbH hat es sich Martin Holoubek zur Aufgabe gemacht, seine Klienten genau dabei zu unterstützen: Basierend auf einer umfassenden technischen und kreativen Ausbildung, langjähriger Praxiserfahrung und einem Studium im Bereich Software Engineering gründete er seine Agentur mit dem Ziel, Hochpreis-Anbieter bei ihren Branding-Maßnahmen zu unterstützen. Dabei legt er besonderen Wert auf eine ganzheitliche Beratung, die über herkömmliche Marketing-Maßnahmen hinausgeht und auch unternehmerische Aspekte berücksichtigt. Gemeinsam mit seinem Team konnte Martin Holoubek auf diese Art und Weise bereits für eine Vielzahl von Klienten nachhaltige Ergebnisse erzielen, darunter eine verbesserte Markenbekanntheit, gesteigerte Umsätze und eine optimierte Marktpositionierung.

Die Methode der PIXIT Design GmbH

"In einer Welt, in der der erste Eindruck entscheidend ist, kommt es auf ein einheitliches Branding an, das sich durch das gesamte Unternehmen zieht", betont Martin Holoubek. "Unsere Arbeit beginnt dort, wo viele andere Anbieter aufhören: beim messbaren Erfolg unserer Klienten." Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partnerschaft liegt für den Branding-Experten vor allem in einem transparenten und ausführlichen Vorgespräch, in dem gemeinsame Ziele festgelegt werden. Nach der Klärung erster Details folgen weitere ausführliche Beratungsgespräche und ein nahtloses Onboarding. Im Rahmen eines Kick-Off-Meetings, für das Klienten zwischen zwei und drei Stunden einplanen sollten, wird in Absprache mit dem Klienten die gesamte Projektstrukturierung festgelegt. Dabei werden die nächsten Schritte diskutiert und alle relevanten Informationen gesammelt, darunter auch Zugangsdaten und Bildmaterial. Dieser Prozess kann je nach Unternehmensgröße auch zu zweitägigen Workshops ausgebaut werden.

In regelmäßigen Folgetreffen werden anschließend die Fortschritte überwacht und strategische Anpassungen vorgenommen. Die Dauer der Zusammenarbeit variiert je nach Projektumfang, liegt in der Regel aber zwischen vier und zehn Wochen. Ziel ist es, Prozesse und Maßnahmen kontinuierlich zu optimieren, um die Sichtbarkeit und Markenwahrnehmung zu erhöhen. Darüber hinaus können Klienten eine Zunahme hochwertiger Anfragen und qualifizierter Mitarbeiter erwarten. Ebenso profitieren sie von reduzierten Werbekosten und gesteigerten Umsätzen.

Kundenbeispiele und Erfolgsgeschichten im digitalen Branding

Ein Kundenbeispiel, das die Wirksamkeit dieses Ansatzes unterstreicht, ist die Zusammenarbeit mit 79degrees, einer digitalen Unternehmensberatung aus der Schweiz, die Selbstständigen und Unternehmen dabei hilft, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihr Unternehmen zu skalieren. Durch digitales Branding hat die PIXIT Design GmbH die Unternehmensberatung bei der Umsetzung ihrer gesamten Markenstrategie unterstützt - darunter das Logo- und Markendesign, die ganzheitliche Vermarktung sowie die Gestaltung der Webseite. Für 79degrees haben Martin Holoubek und sein Team eine klare Markenstrategie und ein modernes Design entwickelt, um die Marke gekonnt zu positionieren. Durch intensive Workshops und fortlaufende Meetings wurde Schritt für Schritt eine glasklare Positionierung entwickelt, um die digitale Kundengewinnung zu automatisieren, potenzielle Interessenten emotional an die Marke zu binden und den Markenwert nachhaltig zu steigern.

Die Pläne der PIXIT Design GmbH

Neben diesem Vorzeigeprojekt entwickelte die PIXIT Design GmbH auch für KIWIZ, einen aufstrebenden Onlineshop für Premium-Zubehör für Smartphones, Tablets und Computer, eine effiziente Branding-Strategie. Vor der Zusammenarbeit stand das Unternehmen vor der Herausforderung, sich in einem hart umkämpften Markt zu etablieren. Der Fokus der PIXIT Design GmbH lag daher darauf, eine einzigartige Marke zu kreieren, die sich durch einen ansprechenden Markenauftritt von der Konkurrenz abhebt. Durch eine differenzierte Markenstrategie wurde KIWIZ als führende Marke etabliert. Ein moderner Onlineshop und verschiedene gezielte Kampagnen steigerten die Markenbekanntheit und Verkäufe signifikant. Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung und Webseitenpflege trugen zur weiteren Sichtbarkeit und Umsatzsteigerung bei. Heute steht KIWIZ für Qualität und Innovation im Bereich digitales Zubehör - nicht zuletzt dank der maßgeschneiderten Markenstrategie der PIXIT Design GmbH.

"Zusätzlich möchten wir unser Fachwissen nun auch in beratender Funktion an unsere Klienten weitergeben - mit unserem Coaching-Angebot, das sich explizit auf digitales Branding für Premiummarken konzentriert", sagt Martin Holoubek. "Auf lange Sicht möchten wir dadurch zum führenden Anbieter für digitales Branding im DACH-Raum werden, um noch mehr Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen."

