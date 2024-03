Garching (ots) - Nicht nur praktisch, sondern einfach nostalgisch schön: Mit der Retro Collection präsentiert Gorenje eine Küchengeräte-Serie, die uns von der guten alten Zeit träumen lässt. Der Toaster, Wasserkocher, Stand- und Stabmixer sowie die Küchenmaschine im Look der fünfziger Jahre sind zuverlässige Helfer im Alltag und gleichzeitig optische Highlights auf der Arbeitsplatte.

Retro-Design in der Küche ist und bleibt beliebt. Gorenje bietet neben den Kühlschränken im angesagten Fifties-Look jetzt auch eine Küchengeräte-Serie, die den Charme vergangener Zeiten versprüht. So gehen Alltagsroutinen gleich viel leichter von der Hand - zumal die Geräte technisch auf dem neuesten Stand sind. Intuitive Bedienung, durchdachte Details und einfache Reinigung zeichnen die Retro Collection aus. Verfügbar in edlem Schwarz oder klassischem Champagner machen die Alltagshelfer auf jeder Arbeitsplatte eine gute Figur.

Eine für alles: kraftvolle Küchenmaschine

Sie sieht nicht nur gut aus, sie nimmt auch richtig viel Arbeit ab: Die Küchenmaschine im lässigen Retro-Design ist mit einem kraftvollen 1.000 Watt Motor und sieben Leistungsstufen ausgestattet und damit bestens gerüstet für größere Back- und Kochprojekte. Die hochwertige Rührschüssel aus Edelstahl fasst 4,5 Liter. Das planetarische Rührsystem sorgt dafür, dass ihr Inhalt immer perfekt und gleichmäßig verrührt, gemixt oder geknetet wird. Vier verschiedene Aufsätze sind im Lieferumfang enthalten und bieten für jedes Rezept die richtige Wahl.

Stilvoll mixen

Was könnte originalgetreuer sein, als ein Milchshake aus einem Standmixer im Look der fünfziger Jahre? Gorenje macht es mit der Retro Collection möglich. Ein 1,8 Liter fassender Mixbehälter aus Glas bietet optisch wie funktionell die besten Voraussetzungen für Mixgetränke aller Art. Dank des 800 Watt Motors, fünf Leistungsstufen und der robusten 4-fach-Klinge aus Edelstahl können aber auch harte Lebensmittel wie Nüsse oder sogar Eis mühelos zerkleinert werden.

Wenn es schnell gehen muss oder nur kleine Menge verarbeitet werden sollen, kommt der Stabmixer zum Einsatz. Ob Dressings, Saucen oder Suppen - mit dem 600 Watt starken Stabmixer aus der Retro Collection gelingt es bestimmt. Zwei Leistungsstufen, die innovative Edelstahl-Klinge und ein abnehmbarer und dadurch einfach zu reinigender Mixfuß lassen keine Wünsche offen.

Das Retro-Duo für den Start in den Tag

Heißer Tee und frisch geröstetes Toastbrot sind Frühstücksklassiker, die sich mit der Retro Collection von Gorenje ab jetzt besonders stilvoll zubereiten lassen. Der formschöne Wasserkocher fasst 1,7 Liter - genug also für die ganze Familie. Mit einer Leistung von max. 2.200 Watt ist er schnell am Start, schaltet sich aber auch automatisch ab, sollte er mit zu wenig Wasser befüllt sein. Eine praktische Kabelaufwicklung in der Rotationsbasis sorgt für Ordnung auf der Arbeitsplatte.

Als perfekter Frühstücks-Partner bietet sich der Retro-Toaster an. Die abgerundeten Formen, der Drehregler für die sieben Heizstufen sowie das Logodesign machen den Vintage-Look perfekt. Clevers Detail: Auch wenn der Toaster mit einer Heizleistung von bis zu 1.000 Watt jede Menge Power hat, bleibt er außen immer kühl. Verbrennungsgefahr also ausgeschlossen!

Ab sofort im Handel verfügbar

Alle Küchengeräte der Retro Collection sind ab sofort im Handel zu folgenden Preisen verfügbar:

Küchenmaschine, MMC1000RL / MMC1000RLBK, UVP: 569,00 Euro

Standmixer, B800RL / B800RLBK, UVP: 159,00 Euro

Stabmixer, HBX603RL, UVP: 94,99 Euro / HBX602RLBK, UVP: 79,99 Euro

Wasserkocher, K15RL / K15RLBK, UVP: 94,99 Euro

Toaster, T900RL / T900RLBK, UVP: 79,99 Euro

www.gorenje.de

Über Gorenje

Das Unternehmen und die Marke Gorenje mit Stammsitz in Velenje, Slowenien, wurde 1950 gegründet und ist seit 2018 Teil der internationalen Hisense Gruppe.

