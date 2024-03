Baden-Baden (ots) - Social-Media-Star wollte unbedingt "mal raus"

Durch eine Mischung von Zufall und Leidenschaft wurde aus der Grundschullehrerin Sally Özcan aus Waghäusel ein Social-Media-Star - und eine von Deutschlands Erfolgsgeschichten: Millionen Menschen folgen täglich auf Youtube, Instagram oder Tiktok ihren Kanälen von "Sallys Welt", backen und kochen nach ihren Rezepten und holen sich Tipps für die Haushaltsorganisation. Özcan produziert täglich Videos für ihre Community, hat eine eigene Produktlinie, Auftritte in TV-Shows, und erfüllt mehrere ehrenamtliche Verpflichtungen. Mit SWR3 spricht Sally Özcan über ihre angedachte Auszeit und warum sie für ein Grill-Event ihre Pläne umstellt.

Highlight Los Angeles

Im Interview erzählt Sally: "Ich habe über eine Auszeit nachgedacht und hatte sie ehrlich gesagt auch schon fest eingeplant." Zusammen mit Freundinnen wollte sie auf eine ganz besondere Reise, sich einen langersehnten Traum erfüllen. "Wir wollten im April nach Los Angeles und danach dann aufs legendäre Coachella Festival. Einfach mal rauskommen und unbeschwert feiern!" Das Coachella Festival findet seit 1999 jedes Jahr in Kalifornien statt und zählt zu den größten Musikevents weltweit. Sie habe sich unglaublich darauf gefreut, verrät die Unternehmerin. "Das war mein Highlight für dieses Jahr".

Grillparty statt Coachella

Aber das Festival muss jetzt erst einmal warten. "Ich wurde gefragt, ob ich im April bei einem Grill-Event mit Johann Lafer zu Gast sein möchte, bei dem Zehntausende Menschen überall auf der Welt das Radio und Social Media einschalten, und dann alle synchron und in Echtzeit ein Menü grillen", erzählt Sally. "Quasi das Coachella fürs Grillen. Das konnte ich unmöglich ablehnen! Und da mache ich jetzt das Dessert." Und Coachella? "Da will ich ja schon ganz lange hin", lacht Sally. "Jetzt kommt's auf ein paar Monate mehr auch nicht an."

"Das große SWR3 Grillen" 2024 mit Sally Özcan

Am 14. April stehen Johann Lafer und Meta Hiltebrand gemeinsam am SWR3 Grill. Sally Özcan wird die Zubereitung des Desserts übernehmen. Im Radio und Video-Livestream auf SWR3.de kann Deutschlands einziges interaktives und multimediales Grillen zwischen 13 und 19 Uhr verfolgt werden. Hörer:innen und Zuschauer:innen können synchron und in Echtzeit mitgrillen.

