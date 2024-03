Berlin (ots) - Bernd Juppe hat die Position des Head of Housing Industry bei der DNS:NET übernommen und verstärkt so die Führungssebene des Glasfaserspezialisten. In dieser Schlüsselrolle leitet er das Team Immobilienwirtschaft und verantwortet den FTTH-Ausbau und Erschließung der Liegenschaften mit Glasfaser in Zusammenarbeit mit der Immobilienbranche. Die DNS:NET versorgt in Berlin/Brandenburg, Sachsen-Anhalt und angrenzenden Regionen als Full Service Partner die Wohnungswirtschaft, Genossenschaften, Bauträger, Verwaltungen und Wohneigentümergemeinschaften mit Glasfaser und bietet dabei innovative Internetprodukte, Telefonie sowie Digital TV und HDTV sowie White Label Plattformen.

Bernd Juppe studierte Ingenieurswissenschaften im Bereich Nachrichtentechnik und kennt sowohl die Telekommunikations- als auch die Wohnungswirtschaft durch langjährige Führungsaufgaben. Er startete seine Karriere bei der Robert Bosch GmbH im Bereich Breitbandnetze. Zuletzt war er in Führungspositionen als Leiter Vertrieb und Marketing bei der SYNVIA media GmbH sowie als Leiter Geschäftskundenvertrieb Region Ost bei der pepcom GmbH und Leiter Geschäftskundenvertrieb bei DTK Deutsche Telekabel GmbH aktiv.

Über DNS:NET

DNS:NET ist seit 25 Jahren eine feste Größe im deutschen Telekommunikationsmarkt und Treiber beim Glasfaserausbau in Deutschland. Menschen mit Lichtgeschwindigkeit begeistern - das ist die Vision, die die DNS:NET Gruppe antreibt. Mit der eigenen Netzinfrastruktur versorgt die DNS:NET sowohl eigene Endkunden als auch Netzbetreiber und Diensteanbieter mit Vorleistungsprodukten und White Label Angeboten. Das Dienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. Die Angebote im Bereich IPTV mit eigener Plattform und White Label Lösungen werden kontinuierlich erweitert. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze und investiert gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.de

