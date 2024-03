Berlin (ots) - Nach fast zwei Jahrzehnten wird der bisherige Geschäftsführer der SAKRET Trockenbaustoffe Europa in Berlin, Herr Peter Aping, zum 29. Februar 2024 in den wohlverdienten Ruhestand treten. Als neuer Geschäftsführer wird der Diplom-Kaufmann und bisherige kaufmännische Leiter, Herr Sedat Çöl, berufen, der seit 2006 bei der SAKRET Trockenbaustoffe Europa tätig ist.

Sedat Çöl genießt aufgrund seiner Erfahrung und Kenntnisse das Vertrauen der SAKRET-Gruppe und ist aus Sicht der Gesellschafter der SAKRET Trockenbaustoffe Europa folgerichtig die richtige Wahl, um die Kontinuität der erfolgreichen Arbeit der vergangenen Jahre auch künftig sicherzustellen.

SAKRET gehört zu den erfolgreichsten Anbietern von Trockenbaustoffen in Europa. Über den zweistufigen Vertriebsweg werden der Baustoffgroßhandel und der Baustoffeinzelhandel (DIY) bedient. Die SAKRET Trockenbaustoffe Europa in Berlin ist der Lizenzgeber für die Marke "SAKRET" in Europa. In Deutschland hat die SAKRET Trockenbaustoffe Europa fünf Lizenznehmer, mit denen sie gemeinsam für den bundesweiten Vertrieb der Marke "SAKRET" verantwortlich ist.

Website : www.sakret.de

