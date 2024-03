Weiterstadt (ots) - › 1,5 TSI-Benziner mit Mild-Hybridtechnologie ergänzt das Angebot für Limousine und Kombi

› Octavia Mild-Hybridvariante steht in den Leistungsstufen 85 kW (115 PS) (Octavia 1,5 TSI mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 – 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 113 – 122 g/km, CO2-Klasse: C – D (vorläufige Werte); Octavia Combi 1,5 TSI mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 – 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 115 – 125 g/km, CO2-Klasse: C – D (vorläufige Werte)) und 110 kW (150 PS) (Octavia 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 – 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 112 – 121 g/km, CO2-Klasse: C – D; Octavia Combi 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 – 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 114 – 124 g/km, CO2-Klasse: C – D (vorläufige Werte)) bereit

› Einstiegspreis für den Octavia mit Mild-Hybridmotorisierung 1,5 TSI mHEV mit 85 kW (115 PS) liegt bei 33.330 Euro, Octavia Combi beginnt bei 34.030 Euro

› Insgesamt umfasst das Angebot fünf Motor-Getriebe-Varianten für den Octavia Selection und drei für den betont dynamischen Octavia Sportline

Neuzugang im Motorenportfolio des überarbeiteten Škoda Octavia: Der wahlweise 85 kW (115 PS) oder 110 kW (150 PS) starke Vierzylinder 1,5 TSI steht nun zusätzlich auch mit Mild-Hybridtechnologie zur Wahl. Škoda kombiniert ihn dabei serienmäßig mit einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG).

Bei der Mild-Hybridtechnologie speist eine Lithium-Ionen-Batterie mit 48 Volt Spannung einen wassergekühlten, riemengetriebenen 48-Volt-Starter-Generator, der wiederum den Benzinmotor unterstützt. Die zuvor beim Bremsen zurückgewonnene Energie kann beim Beschleunigen einen elektrischen Zusatzschub liefern und den Octavia beim Anfahren elektrisch unterstützen. Zudem verfügen beide 1,5 TSI-Varianten über das Aktive Zylindermanagement ACT+. Bei geringem Leistungsbedarf deaktiviert es zwei Brennräume und reduziert auf diese Weise nochmals den Kraftstoffverbrauch. Der Turbolader mit variabler Turbinengeometrie zeichnet sich durch seine hohe thermische Effizienz aus.

Škoda bietet die beiden Leistungsstufen des neuen 1,5 TSI mHEV sowohl für den Octavia Selection als auch den betont dynamischen Octavia Sportline an. Der Einstiegspreis des neuen 1,5 TSI mHEV mit 85 kW (115 PS) beträgt für den Octavia Selection 33.330 Euro, der Octavia Combi Selection startet bei 34.030 Euro. Mit der 110-kW-Variante (150 PS) kostet der Octavia Selection 36.000 Euro, die Kombiversion liegt bei 36.700 Euro. Für die Sportline-Ausstattung bietet Škoda den Mild-Hybridantrieb automatisch in Verbindung mit der stärkeren Leistungsstufe an. In Kombination mit dem 1,5 TSI mHEV 110 kW (150 PS) gibt es den Octavia Sportline ab 40.660 Euro, der Octavia Combi Sportline steht ab 41.460 Euro bereit.

Insgesamt umfasst die Antriebsvielfalt des Octavia damit fünf Motor-Getriebe-Varianten für den Octavia Selection. Den Octavia Sportline bietet Škoda in drei Kombinationen mit jeweils 110 kW (150 PS) an. Weitere Informationen zu Ausstattungen und Antriebsoptionen des überarbeiteten Octavia stehen auf skoda-media.de bereit.

Überarbeiteter Octavia – Verbrauchsangaben

Octavia 1,5 TSI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 119 – 129 g/km, CO2-Klasse: D (vorläufige Werte)

Octavia 1,5 TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 – 131 g/km, CO2-Klasse: D (vorläufige Werte)

Octavia 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 – 4,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 127 g/km, CO2-Klasse: D (vorläufige Werte)

Octavia Combi 1,5 TSI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 – 5,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 122 – 132 g/km, CO2-Klasse: D (vorläufige Werte)

Octavia Combi 1,5 TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 – 5,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 123 – 134 g/km, CO2-Klasse: D (vorläufige Werte)

Octavia Combi 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,6 – 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 – 129 g/km, CO2-Klasse: D (vorläufige Werte)

Überarbeiteter Škoda Octavia – Motor-Getriebe-Varianten und Einstiegspreise

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro

1,5 TSI, 85 kW (115 PS), 6-Gang manuell, Front, Selection, 30.730

1,5 TSI mHEV, 85 kW (115 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 33.330

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, Selection, 33.400

1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 36.000

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 37.730

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, Sportline, 38.060

1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Sportline, 40.660

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Sportline, 42.390

Überarbeiteter Škoda Octavia Combi – Motor-Getriebe-Varianten und Einstiegspreise

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Ausstattung, UVP in Euro

1,5 TSI, 85 kW (115 PS), 6-Gang manuell, Front, Selection, 31.430

1,5 TSI mHEV, 85 kW (115 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 34.030

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, Selection, 34.100

1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 36.700

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Selection, 38.430

1,5 TSI, 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, Front, Sportline, 38.860

1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Sportline, 41.460

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Front, Sportline, 43.190

