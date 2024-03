Berlin (ots) - Der globale Kongress des ICSB (International Council for Small Business) findet vom 02. - 05. Juli 2024 in Berlin unter dem Motto "Empowering Entrepreneurship for a Better Future" statt. Die hybride Veranstaltung bringt Interessenvertreter:innen aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zusammen, um Forschung zu fördern, den Mittelstand zu unterstützen und ein globales Netzwerk aufzubauen. Zu den Highlights gehören der ICSB Marketplace, Angebote für Unternehmerinnen (Womenpreneurs), die ICSB Academy sowie die ICSB One Day University. Das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm bietet auf internationaler Ebene Möglichkeiten für Networking, Weiterbildung und Innovationen.

Mittelständische Unternehmen, Berater:innen, Studierende, Wissenschaftler:innen, Pressevertreter:innen sowie alle weiteren Interessierten sind herzlich eingeladen, die einmalige Gelegenheit zu nutzen, sich rund um die globalen Themen von KMU zu informieren und Teil innovativer Netzwerke zu werden. Die Mittelstandskonferenz ist eine Plattform, auf der sich Wissenschaft und Praxis auf Augenhöhe begegnen. Die Teilnehmenden haben auf dem Kongress die einzigartige Möglichkeit, in zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden von der Expertise nationaler wie internationaler Branchenexpert:innen zu profitieren. Die Referent:innen geben Einblicke in bewährte Methoden und teilen ihre Gedanken zu den wichtigsten Themen, mit denen die Geschäftswelt aktuell konfrontiert ist, geben Hilfestellung für junge Unternehmen sowie Ausblicke auf neue und zukünftige Trends.

Chancen für Start-ups

Beim ICSB-Marketplace kommen Start-ups und Unternehmer:innen zusammen, um die wirtschaftliche Zukunft gemeinsam zu gestalten. Start-ups können die Gelegenheit für die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten nutzen und an Workshops zur Unternehmensentwicklung teilnehmen. Auch Unternehmerinnen (Womenpreneurs) erhalten auf dem Kongress Unterstützung, Inspiration und viele Möglichkeiten zum Networking - die globale Gemeinschaft der Unternehmerinnen soll bestärkt, Karrieren gefördert und die Welt nachhaltig verändert werden.

Förderung junger Köpfe und geballtes Expertenwissen

Ein besonderes Angebot für Student:innen ist die einwöchige ICSB Academy, bei der junge Menschen aus der ganzen Welt herausgefordert, inspiriert und gefördert werden sollen. Am Ende der Woche dürfen die Student:innen unter der Leitung erfahrener Mentor:innen in einem abschließenden Wettbewerb ihre Ideen vorstellen. Die ICSB One Day University ergänzt das Kongressangebot mit Vorträgen von Expert:innen, die ihr umfangreiches Wissen in kompakten Formaten vermitteln. Pädagog:innen, Professor:innen und Forscher:innen gehen auf die Entwicklung der Bedürfnisse von Unternehmen und Fachleuten aus der Geschäftswelt ein. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei der ICSB Forschungsbeiträge einzureichen und sich dem Netzwerk global führender Forscher:innen und Akademiker:innen anzuschließen. Der Austausch von Wissenschaft und Praxis auf der Veranstaltung soll dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit des Mittelstands zu sichern.

KMU - der Motor des Wirtschaftswachstums

Der ICSB ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Washington und widmet sich der Weiterbildung von Unternehmen und Kleinunternehmen. Die Förderung von Mittelstandsunternehmen als wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum ist dabei oberstes Ziel des Verbands. Die jährliche Mittelstandskonferenz des ICB findet 2024 bereits zum 68. Mal statt, üblicherweise in den USA. Daher ist der Austragungsort Berlin eine einmalige Gelegenheit für deutsche Unternehmer:innen, Wissenschaftler:innen und Verbandsvertreter:innen, die Veranstaltung zu besuchen.

Weitere Informationen sowie die digitale Anmeldung zum Kongress finden Sie auf https://icsbcongress.com/

