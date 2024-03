München (ots) - - Einreichungen ab sofort bis 9. Mai 2024 möglich - Neu: Eigene Kategorie für Social Media-Formate - Award Show findet am 23. Oktober 2024 in München statt

Am 23. Oktober 2024 findet in München wieder die Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" statt. Ab sofort können Vorschlagsberechtigte bis zum 9. Mai 2024 unter www.blauerpanther.com/einreichungen deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie deutschsprachige Bewegtbildformate für Social Media Plattformen für den Blauen Panther 2024 einreichen. Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther ist in den Kategorien "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment" und "Kultur / Bildung" möglich. Neu hinzu kommt in 2024 "Social Media" als eigene Kategorie, in der künftig mindestens ein Preis pro Jahr vergeben wird.

Bayerns Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Startschuss für eine besondere Ehrung am Medienstandort Bayern: Der Blaue Panther behauptet sich auch in seiner modernisierten Form als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kreative in den Medien. Diese bereichern unser Leben mit ihrem Schaffen und geben Denkanstöße zu drängenden gesellschaftlichen Themen. Die neue Kategorie 'Social Media' ist die logische und zeitgemäße Erweiterung, um Kreativität auch in diesem, aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenkenden Mediensegment wertzuschätzen und zu honorieren."

In allen Kategorien können jeweils bis zu drei Eigen-, Ko- oder Auftragsproduktionen vorgeschlagen werden, die zwischen dem 19. Juni 2023 und dem 16. Juni 2024 erstmals ausgestrahlt oder veröffentlicht wurden bzw. werden. Das Publikum bestimmt auch in 2024 wieder mit und entscheidet in der Kategorie "Social Media" über den Preis "Beliebtester Social Media Content".

Zusätzlich zum Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten vergibt die Bayerische Staatskanzlei auch einen dotierten Nachwuchspreis.

Vorschlagsberechtigt sind

- Träger des Blauen Panthers - Rundfunkveranstalter - Streaminganbieter und Plattformen mit Niederlassung in Deutschland - Private Anbieter nach dem Bayerischen Mediengesetz - Produktionsallianz - Produzent*innenverband e.V. - FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award": Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (23. - 25. Oktober 2024) statt.

Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award": Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.

