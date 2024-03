Köln (ots) - Seit mittlerweile 10 Jahren bietet GEO Television den besten Dokumentationen der Welt ein Zuhause. Sein besonderes Jubiläum feiert der Pay TV-Sender daher am 8. Mai mit einer 20-stündigen Sonderprogrammierung voller preisgekrönter Doku-Highlights, die zusammengenommen 130 Filmpreise auf der ganzen Welt gewonnen haben. Das Programm nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise durch die Sendergeschichte und deckt mit hochwertigen und Oscar-prämierten Dokumentationen aus den Bereichen Natur, Wissenschaft und Geschichte alle Facetten von GEO Television ab.

Neben den Oscar-prämierten Doku-Highlights "O.J. - Made in America" und "Citizenfour" zeigt GEO Television am Jubiläumstag zudem faszinierende und bildgewaltige Naturdokumentationen wie "Malika - Die Königin der Löwen" und "Der einsamste Wal der Welt". Als Tages-Highlight feiert um 20:15 Uhr die spektakuläre Doku-Serie "Aufstieg der Wikinger" Deutschland-Premiere. Mit beeindruckenden Spielszenen entführen vier Folgen die Zuschauerinnen und Zuschauer in das 9. Jahrhundert und erzählen die Lebensgeschichten der ersten großen Wikingeranführer - der legendären dänischen Könige. Historiker und Archäologen erläutern dabei die Hintergründe zu den Geschehnissen.

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland: "Happy Birthday, GEO Television! Ich gratuliere dem gesamten Team zu diesem besonderen Jubiläum. Wir sind stolz darauf, dass GEO Television in den 10 Jahren seines Bestehens zur ersten Anlaufstelle für all jene geworden ist, die sich für besonders hochwertige Dokumentationen begeistern. In den kommenden Jahren werden wir weiterhin unser Bestes geben, um mit spannenden Themen, herausragenden Produktionen, aber auch völlig neuen Formatideen zu begeistern!"

GEO Television bietet den besten Dokumentationen der Welt im deutschen Fernsehen ein Zuhause. Das hochwertige Pay TV-Angebot steht für visuell und inhaltlich herausragende Dokumentarfilme und Doku-Serien mit den Themenschwerpunkten Natur, Technik, Forschung, Abenteuer und Weltgeschichte. GEO Television ist 2014 in Zusammenarbeit mit GEO, dem erfolgreichen Monatsmagazin, gestartet. Preisgekrönte Doku-Highlights wie "Nawalny" und viele weitere Oscargewinner in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" der vergangenen Jahre gehören zum Repertoire des Pay-TV-Kanals. Für die Ausstrahlung des Oscargewinners aus dem Jahr 2013, "Searching for Sugar Man" gewann der Sender den MIRA Award in der Kategorie "Beste Dokumentation". Der Award ehrt außergewöhnliche Leistungen im deutschen Pay-TV. GEO Television setzt immer wieder neue Themenschwerpunkte. Ob Natur-Dokus über die Schönheit unseres Planeten, faszinierende Geschichtsdokumentationen oder mitreißende Filme über ungewöhnliche Lebenswege - GEO Television bietet erstklassige Unterhaltung und ist die erste Anlaufstelle für all jene, die sich für hochwertige Dokumentationen begeistern.

