München (ots) - Mit zehn Auszeichnungen wird die ARD beim 60. Grimme-Preis geehrt: mit acht Preisen in den vier Wettbewerbs-Kategorien Information & Kultur, Fiktion, Unterhaltung und Kinder & Jugendsowie dem Publikumspreis der Marler Gruppe und dem Preis der Studierendenjury.

In der Kategorie "Besondere journalistische Leistungen" wird die die Journalistin Katharina Willinger für ihre transparente Auslandsberichterstattung aus der Türkei und dem Iran ausgezeichnet. Die Jury hob besonders hervor, dass sie auch dann noch berichtet, "wenn die meisten Kameras weitergezogen sind und die Medienaufmerksamkeit längst wieder auf anderen Krisen liegt".

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin:

"Herzlichen Glückwunsch an alle diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner. Ich freue mich besonders, dass ARD-Produktionen unterschiedlichster Genres die Jury überzeugen konnten. Programmvielfalt ist ein hohes Gut. Gerade in herausfordernden Zeiten ehrt es uns, in der Kategorie Information so stark abgeschnitten zu haben - mit der Auszeichnung für die großartige Journalistin Katharina Willinger und ebenso herausragende wie vielfältige Dokumentationen. Sie alle haben eines gemein: Sie zeigen authentische Bilder und legen den Schwerpunkt auf einzelne Menschen und ihre Geschichten."

In den vier Kategorien "Fiktion", "Information & Kultur", "Unterhaltung" und "Kinder & Jugend" werden 14 Preise vergeben. Acht davon konnten ARD-Produktionen für sich gewinnen. Die Auszeichnungen werden am 26. April 2024 im Theater der Stadt Marl verliehen.

Die Preise im Einzelnen:

Kategorie Information & Kultur

Drei Frauen - Ein Krieg (EIKON Media/SD Cinematografica für rbb/WDR/ARTE) Grimme-Preis an Luzia Schmid (Buch/Regie) und Yana Höhnerbach (Montage)

Songs of Gastarbeiter - Liebe, D-Mark und Tod (Film Five/ filmfaust für WDR/rbb/ARTE) Grimme-Preis an Cem Kaya (Buch/Regie)

Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin (DOCDAYS Productions für rbb/ARTE) Carl Gierstorfer (Buch/Regie) und Ronald Rist (Montage)

Hinzu kommt ein Preis "Besondere journalistische Leistungen" an Katharina Willinger (ARD-Studio Istanbul/BR) für ihre Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran.

Kategorie Fiktion

Nichts, was uns passiert (Gaumont für WDR) Grimme-Preis an Julia C. Kaiser (Buch/Regie) und Emma Nova (Darstellung)

Haus Kummerveldt (Goldstoff Filme GmbH/Outside The Club GmbH / Filmwerkstatt Münster e.V. für WDR/ZDF/ARTE) Grimme-Preis Spezial an Mark Lorei (Idee/Regie), Charlotte Krafft (Buch), Cécil Joyce Röski (Buch), Lotte Ruf (Produktion) und Milena Straube (Darstellung) Kategorie Unterhaltung

Der letzte Drink mit Anna Dushime (Steinberger Silberstein für rbb) Grimme-Preis Spezial an Anna Dushime (Host)

Kategorie Kinder & Jugend

Die Sendung mit der Maus-Spezial - Marokko Maus (WDR) Grimme-Preis an Siham El-Maimouni (Moderation) und Birgit Quastenberg (Buch/Regie)

Publikumspreis der Marler Gruppe

Drei Frauen - Ein Krieg (EIKON Media/SD Cinematografica für rbb/WDR/ARTE) an Luzia Schmid (Buch/Regie) und Yana Höhnerbach (Montage)

Preis der Studierendenjury

Nichts, was uns passiert (Gaumont für WDR) an Julia C. Kaiser (Buch/Regie) und Emma Nova (Darstellung)

Viele ausgezeichnete Formate sind weiterhin in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) abrufbar.

