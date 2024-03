Hamburg (ots) - Die Super-App für Mobilität, FREENOW, bietet Nutzerinnen und Nutzern mit einem neuen, monatlichen Modell zusätzliche Flexibilität bei Nutzung der verschiedenen Mobilitätsangebote an. Mit FREENOW Plus erhalten Nutzer nun für einen Zeitraum von 30 Tagen einen Rabatt von 10 % auf Dienstleistungen in der App für einen einmaligen Preis von 5 Euro.

Damit bietet FREENOW seinen Nutzerinnen und Nutzern ein noch attraktiveres und wertvolleres Mobilitätserlebnis. Gerade in Deutschland, wo Kunden verstärkt Wert auf kosteneffiziente Lösungen legen, erfüllt FREENOW Plus die steigende Nachfrage nach flexiblen Sparoptionen im Mobilitätsbereich. Nutzerinnen und Nutzer erhalten mit FREENOW Plus einen 10 % Rabatt auf Taxifahrten und Rides, E-Bikes, E-Mopeds, E-Scooter und Carsharing. Damit wird bei jeder Fahrt gespart - sei es auf dem Weg zur Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten.

"Mit der Einführung von FREENOW Plus möchten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern eine praktische, und vor allem einfache Lösung zum Sparen bieten. Unsere Kunden schätzen es, die gesamte Bandbreite an Mobilität in einer App zu finden. Mit FREENOW Plus möchten wir das Kundenerlebnis nun noch flexibler und kosteneffizienter machen. Ein einfaches, transparentes Angebot, das einen echten Mehrwert bietet", so Andreas Maier, General Manager von FREENOW in Deutschland.

Das Angebot ist in der App buchbar. Bislang nutzten diese Möglichkeit bereits mehr als 5.000 Personen und sparten im Schnitt bereits mehr als 12 Euro. Die Rabatte werden direkt nach Buchung sofort und für den Zeitraum von 30 Tagen angeboten und vom Endpreis abgezogen.

