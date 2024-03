Berlin (ots) - 15 potenzielle Preisträgerinnen und Preisträger sind in fünf Preiskategorien für den German Paralympic Media Award nominiert. Zum 23. Mal verleiht die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den größten Medienpreis im Bereich Behindertensport. Prämiert werden herausragende journalistische Beiträge über den Reha-, Breiten- und Profi-Sport von Menschen mit Behinderung. Die Preisverleihung findet am 24. April 2024 in Berlin statt.

In diesem Jahr wurde ein neuer Einreichungsrekord aufgestellt: 217 journalistische Beiträge haben die DGUV erreicht, das sind doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Eine beeindruckende Zahl, die auf das wachsende Interesse vieler Menschen am Thema Behindertensport hinweist. Ein weiteres großes Sportevent steht bereits im August 2024 an: die Paralympischen Spiele in Paris.

Die Jury hat alle eingereichten Beiträge gesichtet, bewertet und folgende Nominierungen für die einzelnen Kategorien festgelegt:

Foto:

- Mika Volkmann, Instagram, "Ein Schrei, ein Sieg" - Tom Weller, Deutscher Behindertensportbund, "Kleiner Mann ganz groß" - Sascha Fromm, Thüringer Allgemeine, "Deutscher Meister"

Artikel:

- Korbinian Eisenberger, Süddeutsche Zeitung, "Lasst die Spiele nicht verpuffen / Antworten statt Alibis" - Rufus Rieder, Men's Health Print, "Fitness für alle / Inklusion im Sport" - Jens Karraß, Ruppiner Anzeiger, Oranienburger Generalanzeiger u.a., "Flucht aus der Ukraine: Nach Unfall gelähmt - Leichtathlet schöpft in Neuruppin Hoffnung"

Film / Video:

- Thomas Ebert, Sport 1 und YouTube, "VOY! VOY! VOY! - Kevin beim Blindenfußball" - Jan Kunigkeit und Team, ZDF Mediathek und Social Media Plattformen, ""Meine Eltern wollten mich nicht!" - Gina (21) ist heute ein Sport-Star | TRU DOKU" - Franziska Kruse, MDR, "Selbstbestimmt - Was reizt uns am Extremen? fragt Mathias Mester"

Audio:

- Ulrike Jährling und Regina Voss, Deutschlandfunk Kultur, "Wie kann man blind Sport machen? (Kakadu Kinderpodcast)" - Andrea Kath, WDR5, "29. Juli 1948 - Eröffnung der ersten Stoke Mandeville Games" - Dorian Aust und Philip Wegmann, Team Deutschland Paralympics Podcast, "Elena Semechin / Gold, Tumor, Comeback"

Online-Plattform / Social-Media-Kanal:

- Niklas Luginsland, Instagram, "Tägliches Training für Körper und Geist" - Jan Wiedemann, Instagram, "Jan Wiedemann - Paracycling Instagram Account" - Dominik Winter / Patrick Altmann, YouTube, Spotify u.a., "Bist du behindert?! Der PerspektivenwechselPodcast"

Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wird bei der Preisverleihung am 24. April 2024 in Berlin ein Grußwort an die Gäste richten sowie einen der Preise überreichen. Markus Rehm, mehrfacher Paralympics-Sieger, ist Schirmherr der Preisverleihung. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt in diesem Jahr Ninia LaGrande.

Die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Person/Institution/Organisation, die mit dem Sonderpreis 2024 geehrt wird, werden am Veranstaltungstag bekannt gegeben. Interessierte können sich die nominierten Beiträge vorab auf der Webseite anschauen: www.dguv.de/gpma. Dort befinden sich auch weitere Informationen zum Award und den Jurymitgliedern.

