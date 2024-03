Unterföhring (ots) - 14. März 2024. "Igel? Check ich nicht!". Die letzte technische Prüfung bei "Das große Promibacken" gibt Susan Sideropoulos Rätsel auf. Im Finale von Deutschlands einziger Promi-Tortenshow will die dreimalige "Bäckerin der Woche" am Mittwoch, 20. März um 20:15 Uhr in SAT.1 noch einmal mit ihren Backkünsten glänzen und Moderatorin Madita van Hülsen und Leichtathlet Mathias Mester auf die Plätze verweisen. Für den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck müssen die drei Promibäcker:innen unter anderem mit dem perfekten "Himbeer-Igel" überzeugen, einer Kreation aus Himbeermousse, Schokoladenmürbteig und jeder Menge frischer Himbeeren. "Es ist mein absolutes Lieblingsgebäck", setzt Juror Christian Hümbs Maßstäbe und Kollegin Bettina Schliephake-Burchardt ergänzt: "Ihr merkt, es ist ein sehr anspruchsvolles Gebäck, aber ihr seid ja auch nicht umsonst im Finale." Moderiert wird "Das große Promibacken von Enie van de Meiklokjes. Bereits jetzt ist das Finale der Torten-Show auf Joyn zu sehen.

Das schmeckt! Einschließlich Halbfinale performt die achte Staffel von "Das große Promibacken" deutlich über Vorjahr: In der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen punktet die Backshow mit bis zu 11,0 Prozent Marktanteil (Folge 2 vom 21. Februar 2024). Mit allen fünf bislang gesendeten Folgen übertrifft die aktuelle Staffel die Vorjahresstaffel um sehr schöne +1,8 Prozent in dieser Zielgruppe (2024: 9,8 Prozent vs. 2023: 8,0 Prozent). Und auf Joyn, der Streamingplattform der ProSiebenSat.1 Media SE, gehört "Das große Promibacken" zu den Top-Formaten.

Nach dem #Promibacken-Finale ist vor dem Osterspezial: In "Das große Promibacken - Das Osterspezial" wird am Mittwoch, 27. März 2024, weitergebacken: Sabrina Mockenhaupt und Thomas Häßler, Sarah Engels und Eloy de Jong und Lisa Feller und Bürger Lars Dietrich stellen sich drei süßen Oster-Challenges. Joyn zeigt die Folge schon eine Woche vorher.

"Das große Promibacken" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-promibacken.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.

Weitere Infos, Interviews mit allen Prominenten und Bilder: http://presse.sat1.de/Promibacken2024

"Das große Promibacken", Finale der achten Staffel am 20. März 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und schon jetzt auf Joyn. Produziert wird "Das große Promibacken" von Tower Productions.

