Erfurt/Mainz/Hürth (ots) - Zum Höhepunkt der 16. Staffel des erfolgreichen Songwritingwettbewerbs "Dein Song" (ZDF) freuen sich die Fans auf das mit Spannung erwartete Live-Finale, zu sehen am Freitag, dem 15. März 2024 um 19:05 Uhr bei KiKA, auf kika.de, zdftivi.de (https://www.zdf.de/kinder) und im Anschluss im KiKA-Player. Im Stream auf kika.de gibt es auch Live-Fassungen mit Untertiteln und Audiodeskription. Moderiert wird das Finale von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich.

Nach 16 Doku-Folgen stehen sieben junge Songwriting-Talente auf der "Dein Song"-Showbühne, um ihren Traum vom Titel "Songwriterin oder Songwriter des Jahres 2024" zu verwirklichen. Nach dem Casting auf Schloss Biebrich in Wiesbaden, dem Songwritingcamp in Salem am Bodensee und der professionellen Ausarbeitung der Songs zusammen mit den prominenten Musikpatinnen und Musikpaten in einer Studio-Finca auf der Balearen-Insel Ibiza, fällt die Entscheidung nun in den in Hürth bei Köln: Wer überzeugt das Publikum mit einer beeindruckenden Performance und sammelt die meisten Stimmen beim Voting? Per Telefon und online über voting.kika.de stimmen die Fans an diesem Abend über ihren Lieblings-Act ab. Neben der begehrten "Dein Song"-Trophäe winkt der Songwriterin oder dem Songwriter des Jahres eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro.

Die Final-Acts mit ihren Songs und ihren Musikpatinnen und Musikpaten

- Malaika (17) aus Herrsching und KAMRAD mit "You Don't Know Me" - Constantin (16) aus München und LUNA mit "Flugmodus an" - Frida (15) aus Bochum und Till Brönner mit "The Perfect Summer Love Story" - Felix (17) aus Welzheim und CONNY mit "Verschwendete Zeit" - Cosima (17) aus Berlin und Cosby mit "Traumatized" - Jon (12) aus Adendorf und Ben Zucker mit "Bla Bla" - Shayla Jolie (11) aus Berlin und Suena mit "Let You Go"

Die Songwriting-Talente präsentieren ihre Songs in der Finalshow zum ersten Mal gemeinsam mit ihren prominenten Musikpatinnen und Musikpaten dem Publikum. Darauf freuen sich in diesem Jahr Jazz-Trompeter Till Brönner, Sängerin LUNA, die Sänger KAMRAD und Ben Zucker sowie die Popband COSBY, Rapper CONNY und Musikproduzentin Suena. "Sich auf kompositorischer und textlicher Ebene zeigen und austauschen zu können - das macht einen kompletten Musiker am Ende aus! Das finde ich spannend und herausfordernd", blickt Sänger Ben Zucker auf die erfolgreiche Patenschaft zurück. Sängerin LUNA sieht den Schlüssel zum Erfolg im Konzept des Formats: "Ich finde es super, dass man als Zuschauerin und Zuschauer auch den Prozess der Songs und die Entwicklung der jeweiligen Talente mitbekommt." Passend dazu hat Musikproduzentin Suena für erfolgreiches Songwriting ein ganz einfaches Rezept und rät: "Bleibt immer bei euch und hört auf eure innere Stimme und euren Instinkt - das ist das Wichtigste!"

Auch die "Dein Song"-Jury mit Singer-Songwriter Kelvin Jones, "Frida Gold"-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni und Sängerin LOTTE wird am Finalabend vor Ort sein und mitfiebern. "Bei 'Dein Song' waren in all den Jahren Kids dabei, die sich gegenseitig total positiv unterstützen und im Songwriting weiterbringen. Das gilt natürlich auch für das Team, die Band und die Coaches", zeigt sich LOTTE vor dem Finale von der "Dein Song"-Philosophie begeistert.

Während der Voting-Phase unterhält die Mannheimer Singer-Songwriterin Loi das Publikum mit ihrer Power-Pop-Ballade "Am I Enough" und sendet damit eine wichtige Mutmach-Botschaft. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den bekannten Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann, die als "Die Lochis" bereits 2018 als Musikpaten mit ihrem Schützling den Wettbewerb gewinnen konnten und nun als Duo HE/RO ihre aktuelle Single "Jetzt weinst du" präsentieren.

Kurz vor Ende der Finalshow begrüßt Comedienne, Musikerin und Moderatorin Alina Khani die Fans im Livstream auf dem TikTok (https://www.tiktok.com/@deinsong)- und Instagram- (https://www.instagram.com/deinsong/)Channel von "Dein Song". Dort verkündet sie die Songwriterin oder den Songwriter des Jahres, sammelt erste Stimmen und gibt exklusive Einblicke in die Feierlichkeiten.

Weitere, wissenswerte Infos zu "Dein Song" gibt es jederzeit auf kika.de und zdftivi.de (https://www.zdf.de/kinder). Hier findet man neben allen Songs der 16. Staffel auch die Steckbriefe und Homestorys aller Talente. Darüber hinaus ist Webreporterin Leontina Klein backstage unterwegs und im Chat auf kika.de können sich die Fans mit den Finalistinnen und Finalisten austauschen.

Bereits am Vorabend des Finales ist das Preteens-Magazin "KiKA LIVE" (KiKA)im Studio vor Ort und schaut hinter die Kulissen: Wie laufen die Vorbereitungen und wie bereiten sich die Songwritingtalente auf ihren großen Aufritt vor? Zu sehen am 14. März um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Finalshow sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Alle Informationen finden Sie im Presse-Dossier unter kommunikation.kika.de und im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/dein-song-1). In der aktuellen Podcast-Episode von "Triff KiKA - Werkstattgespräche" spricht ZDF-Redaktionsleiterin Dorothee Herrmann mit Moderatorin Inka Kiwit über "Dein Song" - zu hören im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/triff-kika-100.html), in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 361.218-1827 E-Mail: kommunikation@kika.de kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH