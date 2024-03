München (ots) - Der 1. FC Saarbrücken hat es schon wieder getan: Im Nachholspiel des DFB-Pokal-Viertelfinales gestern Abend warf der Drittligist nach dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt den nächsten Bundesligisten aus dem Pokal. Borussia Mönchgladbach hatte das Nachsehen, Saarbrücken freut sich auf das Halbfinale gegen Kaiserslautern.

Bei den Frauen hingegen konnten sich der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt als Favoriten in ihren Viertelfinal-Spielen klar durchsetzen. Im Halbfinale treffen die beiden Teams nun aufeinander. Die ARD zeigt das Spiel in München am Ostersonntag, 31. März, live ab 15:30 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Claus Lufen moderiert die Partie, Bernd Schmelzer ist Reporter der Begegnung. Almuth Schult ist als Expertin vor Ort dabei.

Das DFB-Pokal-Halbfinale der Männer 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern überträgt die ARD zwei Tage später am Dienstag, 2. April, ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek. Moderator in Saarbrücken ist Alexander Bommes, an seiner Seite Experte Bastian Schweinsteiger. Tom Bartels kommentiert die Partie.

Sonntag, 31. März 2024 15.30-17.59 Uhr Sportschau DFB-Pokal Halbfinale der Frauen FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Moderation: Claus Lufen Expertin: Almuth Schult Reporter: Bernd Schmelzer Übertragung aus München

Dienstag, 2. April 2024 20.15-23.00 Uhr Sportschau DFB-Pokal Halbfinale 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern Moderation: Alexander Bommes Experte: Bastian Schweinsteiger Reporter: Tom Bartels Übertragung aus Saarbrücken

