Baden-Baden (ots) - Satiriker sieht in Witzen auch eine Machtdemonstration / Folge 2 des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit El Hotzo und Marijke Amado ab sofort in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt

In der zweiten Folge des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" sprechen Satiriker Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo, und Moderatorin Marijke Amado über das Thema Humor. El Hotzo findet: "Witze zu machen ist ja oft auch so eine Machtdemonstration. Und ich glaube, dass viele Männer ein Problem damit haben, wenn eine Frau lustiger ist als sie."

Marijke Amado: "Deutschland ist immer noch ein Macho-Land"

Bezogen auf die generelle Rolle von Männern und Frauen in der Medienlandschaft meint Marijke Amado: "Deutschland ist immer noch ein Macho-Land. Ich meine: ältere Herren im Fernsehen - no problem! Da kannst du noch so einen Bierbauch haben." Als Frau habe man es dagegen deutlich schwerer, im Alter noch medial präsent zu sein.

Über den Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit"

Wie und wo treffen die Geissens und Hazel Brugger mit Ehemann Thomas Spitzer aufeinander? Oder Cathy Hummels und Heinz Strunk sowie Laura Larsson und Pierre M. Krause? Im SWR3 Gesprächspodcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freundschaft schließen. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen, was den Reiz des Formats ausmacht. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

"1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

