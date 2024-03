Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Düsseldorf (ots) - Ein "Zukunftswerkstoff", den es schon seit Millionen von Jahren gibt? Der ganz natürlich nachwächst? Und das Potenzial hat, um die perfekte moderne Lösung zu sein? Kork kann's! Als ideale Kombination aus Design und Funktion, Komfort und Nachhaltigkeit, die sich in unzähligen Anwendungen in unserem Leben wiederfindet. Kork, eines der nachhaltigsten Naturmaterialien der Welt, wird bereits in zahlreichen industriellen und gewerblichen Bereichen eingesetzt. Ein Material, unendlich viele Möglichkeiten - oder um es auf den Punkt zu bringen: "Cork - Culture, Nature, Future".

Als Wunder der Natur und Symbol der Nachhaltigkeit ist Kork ein beispielhaftes natürliches Material, das aus einer erneuerbaren Ressource gewonnen wird. Portugal, der weltweit führende Hersteller von Kork, ist stolz darauf, dieses umweltfreundliche und vielseitige Material zu fördern und damit sein unermüdliches Engagement für die Erhaltung der Umwelt zu demonstrieren. Kork ist für seine bemerkenswerten Eigenschaften bekannt und wird aus der Rinde von Korkeichen gewonnen, wodurch die Bäume über 200 Jahre lang gedeihen, die Ökosysteme bereichern und als wichtige Kohlenstoffsenker dienen können. Da die weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Materialien steigt, ist Portugal weiterhin führend in der Förderung der Verwendung von Kork und bekräftigt sein Engagement für eine grünere und nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen.

"Kork ist eines der nachhaltigsten Naturmaterialien der Erde - mit einem nahezu unerschöpflichen Nutzungspotenzial. Dank seiner Eigenschaften haben sich Produkte aus Kork längst fest etabliert - ob in der Mode, im Sport, in der Möbelindustrie oder im Bauwesen. Wer sich für Kork entscheidet, setzt auf ein hochwertiges, nachwachsendes Material, das im Einklang mit Umweltschutz und verantwortungsvollem Konsum steht", sagt João Rui Ferreira, Generalsekretär des Portugiesischen Kork Verbandes

Als nachhaltiges Naturmaterial - Kork ist vollständig recycelbar - hat sich Kork zu einem vielseitigen Trendmaterial entwickelt, dessen positive umweltfreundliche Eigenschaften in den unterschiedlichsten Bereichen genutzt und eingesetzt werden. Wir suchen nach nachhaltigen Materialien in allen Bereichen unseres Lebens. Und auch die Nachfrage nach diesem nachhaltigen Hybridmaterial, das Tradition und Innovation verbindet, ist groß. Kork ist leicht, undurchlässig, komprimierbar und vollkommen elastisch, außerdem isolierend sowie äußerst robust und widerstandsfähig. Mit seinen herausragenden Eigenschaften ist Kork die ideale Mischung aus Design, Funktionalität, Komfort und Nachhaltigkeit. Er findet sich daher in einer Reihe von alltäglichen und nicht-alltäglichen Anwendungen wieder, von denen einige vielleicht unerwartet sind.

Im Freizeit- und Sportbereich findet man Kork zum Beispiel in Schwimmwesten, auch weil Wasser für dieses Multitalent kein Problem darstellt. Das Naturmaterial verleiht auch Flugzeugflügeln den nötigen Auftrieb. Auch im modernen Bootsbau kommt er zum Einsatz - zum Beispiel bei der Konstruktion von Kanus und Kajaks. Viele Lifestyle-Produkte, wie zum Beispiel trendige Handtaschen, setzen auf Kork. Ein Laufschuh aus strapazierfähigem Kork? Die gibt es bei Sportartikelherstellern von bekannten Marken. Und auch auf dem grünen Rasen kommt das multifunktionale Material inzwischen zum Einsatz.

Dieses erneuerbare Material ist seit langem ein fester Bestandteil des Bausektors, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Aus Korkplatten werden spezielle wärmedämmende Fassaden hergestellt, die einen wichtigen Beitrag zur Energie- und Kosteneinsparung leisten. Und auch wenn es um Schallschutz geht, ist Kork mit seinen absorbierenden Eigenschaften zur Stelle. Ein echtes Multitalent!

