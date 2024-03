Leipzig (ots) - Bisexuelle haben die größere Auswahl an potenziellen Partner:innen. Vermeintlich. Denn einige unterscheiden bei der Wahl je nach Geschlecht, ob die Anziehung sexuell ist oder Liebe in der Luft liegt. Was heißt das für Bi-Frauen wie Bi-Männer und welche Rolle spielt ein Coming-out dabei? Eine aktuelle Mitgliederumfrage* der Erotik-Community JOYclub gibt Antworten.

Bi happy - bisexuelle Männer sexeln vielgeschlechtlich

Die Mehrheit der befragten bisexuellen Personen empfindet es als wichtig, sexuelle und romantische Anziehung zu differenzieren. Gefragt, zu welchem Geschlecht sie sich sexuell hingezogen fühlen, zeigte sich, dass insbesondere Bi-Männer vielgeschlechtlich orientiert sind. Neben Frauen und dem eigenen Geschlecht, fühlen sich 50,8 % von trans* Frauen, 30,8 % von trans* Männern und 29,6 % von nicht-binären Personen angesprochen. Bi-Frauen hingegen sind stärker zweigeschlechtlich orientiert (siehe Grafik).

Bi romantic - jede:r vierte Bisexuelle bejaht

Bisexuell und auch biromantisch zu sein, das gab rund ein Viertel der Befragten an - mehr Frauen (28,3 %) als Männer (25,1 %). Für eine potenzielle Liebesbeziehung fühlt sich die Mehrheit nur von einem anderen Geschlecht angezogen, bezeichnet sich entsprechend als heteroromantisch.

Ein 44-jähriger bisexueller und heteroromantischer Mann berichtet von Missverständnissen: "Eine Beziehung zum gleichen Geschlecht ist für mich möglich, aber eher als Freundschaft Plus. Eine romantische, also eine Liebesbeziehung, kann ich mir nur mit einem anderen Geschlecht vorstellen. Allerdings gibt es für mich beim Sex keine Unterschiede, Zärtlichkeiten und Küssen gehören immer dazu. Doch für viele Menschen ist das gleichbedeutend mit Romantik und Liebe."

Bi bold, bi you - "Bisexualität ist ein Geschenk"

Viele Bisexuelle sehen sich noch mit Vorurteilen konfrontiert. Jede:r Zweite erhält durchwachsene Reaktionen zum Coming-out, positiver fallen sie bei Bi-Frauen als Bi-Männern aus. Vermutlich sind Bi-Männer deswegen in der Kommunikation zurückhaltender. 9,3 % gehen offen mit ihrer Anziehung um gegenüber 29,7 % der befragten Bi-Frauen.

Zudem offenbarte die JOYclub-Datenbank, dass das gegenseitige Interesse bei Männern mit dem Alter häufiger kommuniziert wird. "Denn auch Männer stehen unter gesellschaftlichem Druck, tief verinnerlichte konservative Rollenbilder zu erfüllen, die sich bis heute auch in der medialen Darstellung von Mannsein zeigen und oft erst mit dem Alter überwunden werden," erklärt Bi-Aktivistin Nadine Primo. Sie will Menschen in ihrer Sexualität bestärken und ermutigt: "Bisexualität ist ein Geschenk und die Chance, vielfältige Liebe zu genießen."

* Die Daten wurden vom 29.01.-05.02.2024 auf JOYclub.de erhoben. Für die vorliegende Veröffentlichung wurden die Antworten von 731 weiblichen und männlichen Mitgliedern ausgewertet, die als sexuelle Anziehung "bisexuell" angegeben haben und zudem bejaht haben, zwischen romantischer und sexueller Anziehung zu unterscheiden.

