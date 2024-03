München (ots) - - Elvis und Sohn Martin versuchen sich am Indoor-Skydiving - Tina besucht Pascal zum ersten Mal zu Hause - Ausstrahlung am Dienstag, 12. März, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Diese Woche steht bei Elvis und Sohn Martin Indoor-Skydiving auf dem Plan. Ist die Herausforderung für Elvis im letzten Moment doch zu groß? Pascal feiert seinen 22. Geburtstag und lädt dazu erstmalig seine Freundin Tina in die Benz-Baracken ein. Da die beiden eine Fernbeziehung führen, lernt sie nun Mama Petra und Schwester Selina kennen. Jannie zieht mit ihren Kindern endlich wieder zurück in die eigene Wohnung. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - am 12. März, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Elvis und Martin haben ein besonderes Vorhaben: Das Vater-Sohn-Duo möchte sich einen Adrenalin-Kick beim Indoor-Skydiving holen. Beide können ihren Sprung in den Windtunnel kaum erwarten. Beim Indoor-Skydiving wird durch das Erzeugen eines Luftstroms der Fallschirmsprung aus drei- bis viertausend Metern Höhe simuliert. Genau das richtige für Adrenalinjunkie Elvis, oder vielleicht doch nicht?

Pascals 22. Geburtstag steht vor der Tür. Der Mannheimer möchte seinen Ehrentag aber nicht nur mit Mutter Petra und Schwester Selina feiern, sondern auch mit seiner Freundin Tina. Das Paar führt seit knapp einem Jahr eine Fernbeziehung. Pascal ist oft gependelt, aber Tina war bisher noch nicht zu Besuch in den Benz-Baracken. Das soll sich nun ändern. Zudem soll sie Petra und Selina endlich persönlich kennenlernen. Ob diese Begegnung wohl so verläuft, wie Pascal es sich wünscht?

Jannies Familie ist zurück zu Hause. Die Familie musste aufgrund von Schimmelproblemen monatelang in einem Hotel unterkommen. Währenddessen wurde die Wohnung renoviert, aber zufrieden ist die "Baracklerin" mit dem Resultat der Sanierungsarbeiten nicht. Mehrere Mängel hat sie bereits festgestellt. Die 47-Jährige hat sich erneut an die Wohnbaugesellschaft gewandt, doch bisher erfolglos.

Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" am Dienstag, den 12. März, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

