Darmstadt (ots) - Die Vermittlung von Werten ist ein entscheidender Aspekt der Bildung an Schulen. Am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt wird diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Leitbild der Schule definiert sechs grundlegende Werte, die das Schulleben prägen: Wertschätzung, Lern- und Leistungsfreude, Kooperation, Eigenverantwortung, Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit. Diese Werte durchdringen den Schulalltag und bilden das Fundament für eine ganzheitliche Bildung, die über rein akademisches Wissen hinausgeht.

Insbesondere im Schulalltag spielt die Vermittlung von Werten eine entscheidende Rolle, um Schülerinnen und Schüler nicht nur auf akademische Herausforderungen, sondern auch auf ein verantwortungsvolles Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Das Schulzentrum Marienhöhe versteht Bildung als einen umfassenden Auftrag, der darauf abzielt, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch soziale, personale, kommunikative und methodische Kompetenzen zu fördern. Diese Werte bilden das Fundament, auf dem das Schulleben aufbaut.

Ein respektvoller und freundlicher Umgang miteinander ist an der Marienhöhe keine bloße Floskel, sondern gelebte Realität. Die Schule legt großen Wert darauf, dass sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft willkommen und wertgeschätzt fühlen. Die Atmosphäre von Wertschätzung und Toleranz trägt maßgeblich zum Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler bei und schafft ein Umfeld, in dem sie sich optimal entfalten können.

Freude am Lernen und an persönlicher Entwicklung sind wesentliche Bestandteile des schulischen Lebens am Schulzentrum Marienhöhe. Neben der Vermittlung von Fachwissen sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Neugier und Kreativität entdecken und entfalten können. Durch einen lebendigen und lebensweltbezogenen Unterricht sowie ein breites Angebot an außerschulischen Aktivitäten wird die Motivation zum Lernen nachhaltig gefördert.

Zudem soll die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kooperation aktiv gefördert werden. Sowohl im Unterricht als auch außerhalb haben die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Möglichkeiten, an kooperativen Projekten teilzunehmen und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Die Schulgemeinschaft legt großen Wert darauf, dass alle Mitglieder sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können.

Eigenverantwortung ist ein wichtiger Baustein der Persönlichkeitsentwicklung für junge Menschen. Die Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und selbständig Entscheidungen zu treffen. Dabei werden sie von den Lehrkräften unterstützt und ermutigt, Herausforderungen anzunehmen und aus Fehlern zu lernen.

Das Prinzip der Ganzheitlichkeit ist aktuell in aller Munde und steht auch im Mittelpunkt des pädagogischen Konzepts am Schulzentrum Marienhöhe. Neben der Förderung akademischer Fähigkeiten wird großer Wert auf sportliche, künstlerische und musikalische Aktivitäten gelegt. Auch religiöse und moralische Bildung sind wichtige Bestandteile des Schullebens, die den Schülerinnen und Schülern helfen, ein tieferes Verständnis für sich selbst und ihre Umwelt zu entwickeln.

Als "Schule für den Klimaschutz" setzt sich das Schulzentrum Marienhöhe aktiv für ökologische Nachhaltigkeit ein. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu ermutigt, sich für den Schutz der Umwelt einzusetzen und nachhaltiges Handeln in ihren Alltag zu integrieren. Durch innovative Projekte und die Nutzung erneuerbarer Energien leistet die Schule einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung ökologischer Nachhaltigkeit.

Die Vermittlung von Werten im Schulalltag ist von entscheidender Bedeutung für die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und für das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft. Am Schulzentrum Marienhöhe wird diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um die Schülerinnen und Schüler optimal auf ein verantwortungsvolles und erfolgreiches Leben in der Welt von heute und morgen vorzubereiten.

Mehr über das Leitbild des Schulzentrums Marienhöhe erfahren Sie hier: Leitbild des Schulzentrums Marienhöhe (https://www.marienhoehe.de/media/leitbild_1.pdf)

Weiterführende Informationen unter: www.marienhoehe.de

