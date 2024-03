Itzehoe (ots) - Höhenangst. Rund jeder Dritte leidet darunter. Auch an der Börse mache sich derzeit ein Gefühl der Höhenangst breit, sagt Jörg Wiechmann. "Die Symptome treten allerdings nur temporär auf - meistens dann, wenn die Börse so wie jetzt neue Allzeithochs erreicht", so der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Er kennt die richtige Medizin.

Aktionären gehe es so ähnlich wie Bergsteigern: Sie sorgten sich vor schwindelerregender Höhe, sähen die Luft für weitere Anstiege dünn werden und hätten teils Angst vor einem Absturz. "Doch die Börse ist eben kein Berg, an dem es rauf- und auf der anderen Seite wieder runtergeht", sagt Wiechmann. Zwar gebe es bei den Kursen Gipfel und Täler, aber: "Der langfristige Börsentrend verläuft anders als eine Bergwanderung stetig aufwärts."

Denn die Börse folge langfristig den Unternehmensgewinnen und diese wiederum den Umsätzen. Im Durchschnitt gebe es hier über alle Unternehmen hinweg betrachtet langfristig einen Anstieg, erläutert der IAC-Experte. Gründe: Mit der Inflation steigen die Preise. Die Firmen arbeiten immer produktiver dank besserer Maschinen, effizienterer Methoden und ständig steigenden Know-hows. So wachse das Angebot, dasselbe gelte für die Weltbevölkerung und die Mittelschicht in den bevölkerungsreichen Ländern. Wiechmanns Schlussfolgerung: "Da die zugrundeliegenden Wachstumstrends für Umsatz- und Gewinnsteigerung der Firmen langfristig nur eine Richtung kennen, nämlich aufwärts, gilt dies auch für die Aktienkurse und damit für die Börse selbst."

Anders als bei einem Berg folge auf den Gipfel an der Börse also nicht der gesamte Weg zurück ins Tal. Wer sich das bewusst mache, habe sich selbst die Medizin gegen die aktuell unter Börsianern umgehende Höhenangst verabreicht.

Über den Itzehoer Aktien Club

Mit mehr als 2000 Mitgliedern ist der Itzehoer Aktien Club (IAC) die größte Anlegergemeinschaft dieser Art in Deutschland. Seit seiner Gründung in 1998 verfolgt der IAC das Ziel, die Wertpapierkultur in Deutschland zu fördern. Darüber hinaus bietet der Club die Möglichkeit zum gemeinsamen Wertpapiersparen in internationalen Qualitätsaktien wie McDonald's, BMW und Coca-Cola. Die Geschäftsführung des IAC liegt bei der TOP Vermögensverwaltung AG, Viktoriastraße 13 in Itzehoe. Vorstände sind Jörg Wiechmann (Vorsitzender) und Reimund Michels. Der IAC bzw. die TOP AG wurden in den vergangenen Jahren zum besten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands gekürt.

