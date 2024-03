FREMONT, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, hat die KI-Funktionen in der Foxit PDF Editor Suite 2024 (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) erweitert. Dazu gehören intelligente PDF-Befehle sowie eine Reihe von Weiterentwicklungen des bestehenden ChatGPT-basierten KI-Assistenten sowohl in der Desktop- als auch in der Cloud-Version.

Mehr Effizienz mit intelligenten PDF-Befehlen

Benutzer*innen der Foxit PDF Editor Suite können nun intelligente PDF-Befehle nutzen, eine leistungsstarke neue Funktion zur Optimierung von Dokumentenverarbeitungs-Workflows. Das Feature intelligente PDF-Befehle unterstützt mehr als 80 vordefinierte Aktionen. Dazu gehört das mühelose Erstellen und Bearbeiten von PDFs aus verschiedenen Quellen - etwa Bilder, Textdateien und Webseiten - sowie das Zusammenführen von Dateien, das Organisieren von Dokumenten und die Verwaltung von Formularen. User*innen der Foxit PDF Editor Suite können die PDF-Befehle einfach als Prompt eingeben, um Aufgaben wie Seitennavigation, Dokumentenausrichtung und Seitenextraktion effizient zu erledigen.

"Foxit ist bestrebt, Unternehmen die innovativsten KI-Lösungen bereitzustellen, um deren Produktivität und Effizienz zu steigern und Kund*innen zu ermöglichen, mehr mit ihren Dokumenten zu erreichen", sagt Phil Lee, CCO bei Foxit. "Die Integration dieser neuen Funktionen in die Foxit PDF Editor Suite unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der nahtlosen Verbindung von KI-Technologie und PDF-Bearbeitungslösungen."

Zu den Erweiterungen der Foxit PDF Editor Suite gehören auch umfangreiche Funktionen des ChatGPT-basierten KI-Assistenten. Dadurch können Anwender*innen eine noch höhere Produktivität bei der Bearbeitung von Dokumenten erzielen. Einige der neuen Funktionen sind:

- Automatische Zusammenfassungen: Zusammenfassen ganzer Dokumente oder bestimmter Abschnitte, um Zeit und Arbeitsaufwand zu minimieren. - Schnellere Informationsbeschaffung: Der KI-Assistent analysiert Inhalte auf intelligente Weise, um präzise Antworten auf Benutzeranfragen zu geben, und hebt relevante Passagen zum einfachen Nachschlagen hervor. - Mühelose Inhaltssuche: Schnelle Suche nach bestimmten Informationen in Dokumenten durch Eingabe von Prompts. - Chatten und interagieren: Einfaches Erhalten von Antworten auf dokumentenbezogene Fragen über das natürliche Chat-Interface. - Definieren und präzisieren: Sofortiges Erhalten von Erklärungen und Definitionen für Begriffe oder Sätze in Dokumenten. - Schreibstil verbessern: MühelosesParaphrasieren oder Umschreiben von Sätzen, um die Klarheit und Lesbarkeit des Textes zu verbessern. - Rechtschreib- und Grammatikkorrektur: KI-gestützte Rechtschreib- und Grammatikkorrektur zum Verbessern von Schreib- und Grammatikfehlern für eine fehlerfreie Kommunikation. - Übersetzung von Texten und Dokumenten: Überwindung von Sprachbarrieren durch Übersetzung von Texten oder ganzen Dokumenten in verschiedene Sprachen direkt in der Software.

Nahtlose Erfahrung über alle Plattformen hinweg

Der KI-Assistent und die intelligenten PDF-Befehle sind nahtlos sowohl in die Desktop-Anwendung als auch in das Cloud-Produkt (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/cloud/) der Foxit PDF Editor Suite (https://www.foxit.com/de/teams/) integriert. Unabhängig von der bevorzugten Arbeitsumgebung bieten sie so eine konsistente und benutzerfreundliche Erfahrung.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die Foxit PDF Editor Suite, einschließlich des KI-Assistenten und der intelligenten PDF-Befehle, kann über ein Abonnementmodell erworben werden. Besuchen Sie die Foxit-Website (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) für weitere Informationen zu Preisen und Plänen (https://www.foxit.com/shopping/?lang=de-de).

Über Foxit

Foxit wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit kombiniert benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Dienste in einem leistungsstarken Produkt: Die Foxit PDF Editor Suite. Diese Intelligent Document Platform ermöglicht es User*innen, mit dem integrierten PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) und den eSign (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Lösungen Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten, auszufüllen und zu unterschreiben - von überall und auf jedem Gerät. Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.

Foxit hat weltweit bereits mehr als 485.000 Kunden, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/ (https://www.foxit.com/de/).

Pressekontakt:

Helena Engelbert P.E.R. Agency GmbH +49 30 6098 05-616 helena.engelbert@per-agency.com

Original-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH