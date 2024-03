München (ots) - 2024 ist ein besonderes Jahr: der private Rundfunk wird 40 Jahre alt. Für die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) ein guter Grund, vergangene Woche am Freitag mit mehr als 200 Gästen zu feiern - darunter neben dem Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und Medienminister Dr. Florian Herrmann auch ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets und Legenden des lokalen Rundfunks wie Bianca Bauer-Stadler, Georg Dingler oder Stefan Lehmann.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder: "Bayern ist das Land der medialen Vielfalt: Seit 40 Jahren bereichert der private Rundfunk unsere Medienlandschaft. Der Freistaat ist auch hier vorangegangen und hat die Voraussetzungen geschaffen: Mit fast 100 privaten Hörfunkprogrammen, 14 Lokalsendern, Tausenden Beschäftigten, rund sechs Milliarden Euro Umsatz und vielen, vielen Talenten sind die privaten Medien heute nicht nur ein großer wirtschaftlicher Faktor, sondern stärken durch ihre regionale Verankerung auch das Vertrauen in die Demokratie. Gerade in Zeiten von Fake News ist diese Leistung nicht hoch genug zu schätzen. In der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien haben unsere Unternehmen einen starken Partner. Der Freistaat ist stolz auf vier Jahrzehnte privater Rundfunk in Bayern und bekennt sich dazu auch in Zukunft - herzlichen Glückwunsch!"

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Wir feiern heuer nicht nur 40 Jahre privater Rundfunk, sondern auch 75 Jahre Grundgesetz und damit 75 Jahre Rundfunkfreiheit. Ich bin dankbar, dass unsere Sender frei und unabhängig berichten können. Großartig sind zudem das große Engagement und die Leidenschaft der Branche, wenn es um qualitativ hochwertige Berichterstattung auf Augenhöhe geht. Wir als BLM werden auch in Zukunft alles dafür tun, dass gerade lokale Sender von radikalen Veränderungen - wie aktuell beispielsweise durch KI - nicht abgehängt werden, sondern profitieren."

Auch die von der BLM initiierte Aktion "Offene Studios Bayern" - also die Öffnung von etwa 50 privaten Radio- und TV-Sendern in Bayern stieß am vergangenen Samstag auf großes Interesse. Bereits Tage zuvor waren besonders begehrte Aktionen wie die Sport1-Livesendung "Doppelpass" und Führungen bei diversen Radiosendern ausgebucht.

