Abbildung: Lautstärke und Hörverstehen / Copyright: Bundesinnung der Hörakustiker (biha) Abbildungsunterschrift: Die Grafik "Lautstärke und Hörverstehen" zeigt, welche Lautstärke (leise bis laut) und Frequenzen (tief bis hoch) das gesunde menschliche Gehör wahrnimmt. Das graublaue Feld ist die sogenannte "Sprachbanane", auch "Hörbanane" genannt. Sie veranschaulicht die Sortierung der Vokale und Konsonanten von gesprochener Sprache nach Lautstärke und Frequenz. Schon bei einer leichten Hörminderung verliert das Gehör die Fähigkeit, einzelne Sprachlaute genau zu hören, und Gesprochenes kommt nur noch undeutlich oder lückenhaft an. Hörakustikerinnen und Hörakustiker passen digitale Hörsysteme an den persönlichen Hörverlust individuell so an, dass anteilig oder komplett fehlende Laute verstärkt werden und besseres Hören wieder möglich ist.