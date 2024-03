Karlsruhe, München, Wien, Salzburg (ots) - dm-Geschäftsführer für Marketing und Beschaffung Sebastian Bayer: "Fokus auf gemeinsames Wachstum und Weiterentwicklung digitaler Mehrwerte" - PAYBACK Geschäftsführer Brugger: "Wir setzen im Segment Drogerie mit dm auf die Nummer 1 im Markt und auf Kontinuität"

PAYBACK und dm haben für ihre Partnerschaft in Deutschland, Österreich sowie in sieben osteuropäischen Ländern, in denen Kundinnen und Kunden bei dm ebenfalls PAYBACK Punkte sammeln können, nun den Weg in die Zukunft geebnet. dm ist eines der wichtigsten und auch eines der aktivsten Unternehmen, was die innovative Nutzung der Multichannel-Marketingplattform PAYBACK betrifft. In Deutschland kooperieren die beiden Unternehmen seit dem Jahr 2000.

"Mit PAYBACK führen wir seit rund 23 Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft, mit der wir unseren Kundinnen und Kunden seither individuelle Informationen und relevante Mehrwerte rund um ihren Einkauf bieten", so dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer. "Künftig wollen wir vor allem digital und mobil gemeinsam wachsen und noch mehr Services ermöglichen - unter anderem auch über die Apps unserer Unternehmen", so Bayer.

"Die Vertragsverlängerungen mit dm sind für den gesamten PAYBACK Partnerverbund wichtig. Sie unterstreichen nicht nur die erfolgreiche Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg, sondern sind mit der Nummer 1 in der Drogeriemarkt-Branche weitere Säulen für Kontinuität und das beste PAYBACK aller Zeiten, das wir unseren 31 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden bieten: mit so vielen starken Partnern wie noch nie und ab 2025 zusätzlich mit den Sparkassen und Edeka, dem größten deutschen Lebensmittelhändler", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger.

Um Kundinnen und Kunden den besten Mehrwert beim Einkaufen und die weiterhin einfache Nutzung des Bonusprogramms zu bieten, setzen dm und PAYBACK unter anderem auf eine enge Verbindung ihrer Apps. So wurde in Deutschland vor kurzem die bekannte mobile Zahlungsfunktion PAYBACK PAY smart in die beliebte dm-App integriert, die im Januar 2024 die Marke von 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzern überschritten hatte. Die PAYBACK App verfügt in Deutschland über 11,7 Mio. Nutzerinnen und Nutzer und zählt damit zu den größten und beliebtesten Shoppingapps in Deutschland.

Über dm-drogerie markt:

Bei dm-drogerie markt (https://www.dm.de/unternehmen) arbeiten europaweit rund 80.000 Menschen in mehr als 4.000 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro erzielen. Im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten rund 51.000 dm-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro. 2023 wählten Kundinnen und Kunden bei der Verbraucherumfrage Kundenmonitor (https://www.servicebarometer.net/kundenmonitor/de/) dm erneut zum beliebtesten Drogeriemarkt. Zudem ist dm-drogerie markt der beliebteste Arbeitgeber im deutschen Handel. In der bundesweiten Mitarbeiterbefragung zu "Deutschlands Top-Arbeitgeber 2024" wurde dm zur Nummer eins gewählt. dm arbeitet stetig daran, der Verantwortung für nachhaltige Entwicklungen gerecht zu werden. Dieses Engagement wurde 2023 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Unternehmen: Konsumgüter Einzelhandel 2024" mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem "Bericht zur Zukunftsfähigkeit" auf www.dm.de/Nachhaltigkeitsbericht.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie den "Deutschen Fairness Preis für Smart Payment 2023" und die Ehrung als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".

