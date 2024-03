Berlin (ots) - Die Menschen in München müssen gesundheitsschädliche Luft atmen. Der seit 2010 geltende Schadstoffgrenzwert für das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) wird bis heute überschritten. Politische Vorgaben wurden bisher nicht umgesetzt und selbst rechtskräftige Gerichtsurteile ignoriert. Noch immer ist München die Stadt mit der höchsten NO2-Belastung in ganz Deutschland.

Wie konnte es dazu kommen? Was geschah in den Behörden? Einen Tag vor einem neuen Prozess zur Luftreinhaltung in München veröffentlichen wir Auszüge aus brisanten internen Akten. In einem mehr als vier Jahre dauernden Verfahren haben wir Einsicht in diese 150.000 Seiten starken Dokumente erstritten. Was daraus hervorgeht, erläutern wir Ihnen auf einer digitalen Pressekonferenz.

Für diese Pressekonferenz ist eine Anmeldung erforderlich

Datum:

Mittwoch, 13. März 2024 um 9 Uhr

Ort:

digital, Zoom-Pressekonferenz

Teilnehmende:

- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH - Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger - Robin Kulpa, Stellvertretender Bereichsleiter Verkehr und Luftreinhaltung DUH

