München (ots) - Zu einer soliden Strategie der Vermögenssicherung gehört ein Anteil an Geldmitteln, mit dem die täglichen Ausgaben für den Lebensunterhalt bestritten werden. Die meisten Menschen haben sich daran gewöhnt, dass wir mit einer Kreditkarte oder dem Smartphone schnell und bequem im stationären Einzelhandel oder im Internet bezahlen können. Die wenigsten Deutschen sind jedoch darauf vorbereitet, dass sie keinen Zugriff auf ihre Konten haben.

"Was wie ein Albtraum klingt, ist die Realität einer Vielzahl von Menschen", sagt Eugen Zimbelmann. Er begleitet als erfahrener Investor, der selbst seit zehn Jahren in Immobilien in Deutschland und Dubai investiert, Investoren in Dubai. Er gibt zu bedenken, dass Kontosperrungen durch deutsche Banken häufig nicht gerechtfertigt sind und den Zugriff auf Geld plötzlich verwehren. Die Eröffnung eines Kontos in Dubai dagegen ist nicht nur eine solide Absicherung, sondern weist viele weitere Vorzüge auf, die vielen Menschen bisher nicht bewusst sind. In diesem Artikel nennt der Experte 5 Vorteile eines Bankkontos in Dubai und warum es sich lohnt, eine Plan-B-Option außerhalb Europas zu besitzen.

Hohe Sicherheit und Stabilität

Vom eingangs beschriebenen Szenario einer Kontosperrung sind weit mehr Menschen betroffen, als allgemein erwartet. Nicht nur staatliche Sanktionen, sondern auch private Streitigkeiten können eine solche Maßnahme auslösen. Falsche Verdächtigungen, Anzeigen von Wettbewerbern oder eine Scheidung können dazu führen, dass der Kontoinhaber plötzlich ohne Liquidität dasteht. Bargeld zu horten, ist keine Option, denn es kann leicht beschlagnahmt werden und ein Transport über Grenzen unterliegt umfangreichen Einschränkungen.

Ein Auslandskonto außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums stellt einen starken Schutz gegen Zugriffe von Gläubigern oder staatlichen Organen dar. Wer sich für ein Konto in Dubai entscheidet, erhält außerdem eine weltweit gültige Kreditkarte für Einkäufe und Bargeldversorgung - und bleibt somit handlungsfähig. Damit bietet ein Bankkonto eine hohe Sicherheit für all jene Menschen, die weitsichtig denken.

Hohes Maß an Privatsphäre

Ein zweiter Vorteil eines Bankkontos in Dubai ist das hohe Maß an Privatsphäre. Solange keine Zinserträge und andere Gewinne auf dem Konto verbucht werden, müssen Inhaber beim deutschen Finanzamt selbst keine Angaben darüber machen. Für viele Menschen lohnt es sich deshalb, auf Zinsen zu verzichten, wenn dadurch die Privatsphäre gewahrt werden kann. In Dubai gibt es entsprechende Konto-Optionen, die zinslos geführt werden können. Dies schränkt die Möglichkeit von Gerichtsvollziehern ein, über die Bundesbank eine umfassende Kontoauskunft zu erlangen. Zudem ist es möglich, Ausschüttungen und Einnahmen direkt im Ausland zu empfangen, ohne ein deutsches Konto zu nutzen.

Die Nutzung von attraktiven Bonusprogrammen

Bankkunden in Dubai können außerdem an zahlreichen Bonusprogrammen teilnehmen. Eine beliebte Option ist beispielsweise die Skywards-Kreditkarte. Sie ermöglicht es, mit jedem Euro Umsatz wertvolle Meilen beim Fliegen zu sammeln. Skywards ist das Vielfliegerprogramm der renommierten Airline Emirates. Mit einer Bankkonto-Eröffnung ist die Gutschrift von 100.000 Meilen möglich. Durch ein Meilen-Upgrade können Flüge in der Business Class gebucht werden. Zugleich erlangen die Kontoinhaber, die sich für dieses Bonusprogramm entscheiden, den Silberstatus. Sie erhalten dafür zahlreiche Vorteile, etwa zwölf Kilogramm mehr Freigepäck, unabhängig von der gebuchten Klasse. Ferner haben Inhaber einen Zugang zur First-Class-Emirates-Lounge in Dubai und zu mehr als 1.000 weiteren Lounges weltweit.

Sinnvoll für Immobilieninhaber

Auch wer in Dubai Immobilien besitzt, kann mit dem Konto seine Kosten spürbar reduzieren. Viele Menschen im Emirat zahlen ihre Miete per Scheck. Mit einem Bankkonto in Dubai lassen sich diese kostenfrei verbuchen. Dazu ist nicht einmal eine persönliche Anwesenheit vor Ort nötig. Die Schecks werden an speziellen Automaten eingelöst, welche die Mieter selbst oder ein Makler nutzen können. Es entfällt das Risiko einer dritten Partei, etwa die Beschäftigung teurer Mittelsmänner. Die Mieterträge sind über die Kreditkarte sofort nutzbar und eine Überweisung der Einnahmen nach Deutschland nicht notwendig.

Minimierung des Fremdwährungsrisikos

Nicht zuletzt ist ein Konto in Dubai auch deshalb interessant, weil man das Konto nicht in der Währung von Dubai, Dirham, führen muss. Das minimiert das Fremdwährungsrisiko - also das Risiko, dass das Vermögen des Anlegers durch eine Währungsabwertung negativ beeinflusst wird. Ein Konto in Dubai kann ebenso in Euro, Schweizer Franken, US-Dollar und vielen anderen Währungen geführt werden. Dadurch muss der Kontoinhaber keine riskanten Währungsspekulationen eingehen, sondern kann seine Geldbeträge außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums sicher auf seinem Konto anlegen.

Über Eugen Zimbelmann:

Der Immobilienmarkt in Dubai wird für deutsche Investoren zunehmend attraktiv. Das ist kaum verwunderlich - schließlich zieht die florierende Stadt eine Menge Menschen an. Dabei überzeugt nicht nur die futuristische Architektur, die gleichzeitig an Tausendundeine Nacht erinnert. Auch das solide Wirtschaftswachstum und der Fokus auf Nachhaltigkeit sind für viele Investoren ein treibender Faktor. Interessant ist allerdings, dass viele Investoren am Ende dennoch auf den Kauf verzichten. Der Grund liegt in zahlreichen Mythen vergraben, die über einen Immobilienkauf in Dubai kursieren - und die nicht zutreffen. Im Gegenteil: So lässt sich zum Beispiel die Finanzierung einer Immobilie in Dubai leichter als in Deutschland umsetzen, wie Eugen Zimbelmann weiß. Er war lange Zeit in Deutschland als Unternehmer und Immobilieninvestor tätig, bis er mit seiner Familie nach Dubai umzog. Mit Dubai Finanz hilft er heute deutschsprachigen Anlegern bei Fragen rund um Finanzierung, Objektsuche und den Kauf in Dubai. Er begleitet Immobilien-Interessierte unabhängig und neutral und schützt sie damit vor dem Kauf von Schrottimmobilien. Dafür bietet er ein persönliches Mentoring-Programm für Immobilien-Investments in Dubai an, in dem er als neutraler Berater Investoren unabhängig und neutral begleitet und Verträge prüft, aber auch Kaufpreise nachverhandelt. Weitere Informationen unter: http://www.dubai-finanz.de/ (http://dubai-finanz.de/)

