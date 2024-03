München (ots) - Wichtiger Befreiungsschlag nach einer wilden Woche, in der Sport-Geschäftsführer Ralf Becker gehen musste: Dynamo Dresden gewinnt zum Auftakt des 29. Spieltags der 3. Liga mit 2:1 gegen den TSV 1860 München. Lucas Cuetos abgefälschter Schuss entscheidet die ausgeglichene Partie. Dynamo hat die Tabellenführung zumindest bis morgen Nachmittag zurück. Nach nur 7 Punkten aus 7 Rückrunden-Spielen zuvor ist die Erleichterung groß. "Wir haben viel darüber gesprochen, wie wechselhaft die Wochen waren, wie wechselhaft die Einstellung zum Spiel war. Wir nehmen das Essen-Spiel, danach das Halle-Spiel. Diese Power, diesen Funken überspringen zu lassen auf das ganze Stadion, das haben wir geschafft", freut sich Stefan Kutschke, Torschütze zum 1:0. Kaum jemand weiß es so gut wie er: "Die 3. Liga heißt erstmal kämpfen und leiden." Dynamo-Coach Markus Anfang ist vor allem erleichtert und mag gar nicht über Krise und der Becker-Entlassung reden: "Ich habe gerade gefragt: Sind Sie mir böse, wenn ich mir über Negativserie keine Gedanken mache? Wir haben heute ein Spiel gewonnen und freuen uns riesig darüber. Ich mache mir doch jetzt keine Gedanken über Negativstimmung, nach so einem Sieg mit so einer Stimmung." Die Ablösung von Becker, unterstrich Kommunikationschef David Fischer, habe keine Folgen für Markus Anfang. Der Aufsichtsrat hatte unter der Woche der Mutmaßung widersprochen, dass es ein Ultimatum für Markus Anfang gebe. Stattdessen wolle Dresden "langfristig und liga-unabhängig" mit dem Coach weiterarbeiten.

Dynamo Dresden - TSV 1860 München 2:1

Dresden startet fulminant ins Match, geht in der 8. Minute durch Stefan Kutschke in Führung. Danach verpasst Dynamo das 2. Tor, ehe 1860 sich steigert und Abdenego Nankishi kurz vor der Pause ausgleicht (41.). Ein abgefälschter Schuss von Lucas Cueto entscheidet letztlich das Spiel (76.) - auch, weil Keeper Kevin Broll nach einem Zwarts-Kopfball die 3 Punkte rettet (90.+4). Dresden übernimmt für eine Nacht die Tabellenführung.

Dresdens Trainer Markus Anfang nutzt die Gelegenheit, die guten Heimauftritte hervorzuheben, die zuletzt keine Punkte brachten: "Wenn man unsere Spiele verfolgt, Woche für Woche für Woche: Jetzt haben wir in Halle und Aue nicht gut gespielt, aber wir haben hier Spiele zu Hause abgeliefert, die waren einfach unfassbar gut. Und wir haben keine Tore gemacht. Ich habe mich gefreut, dass dieser Ball auch mal durchgeht und wir das Tor machen, weil die Jungs sich das verdient haben."

Den emotionalen Sieg vor ausverkauftem Haus will Anfang einfach nur genießen, will gar nicht über die turbulenten letzten Wochen reden: "Ich habe gerade gefragt: Sind Sie mir böse, wenn ich mir über Negativserie keine Gedanken mache? Wir haben heute ein Spiel gewonnen und freuen uns riesig darüber. Wir haben Spiele zu Hause gehabt gegen BVB II, das müssen wir klar gewinnen, gegen Sandhausen, das müssen wir klar gewinnen. Die Ergebnisse waren nicht da, aber die Leistung war gerade zu Hause im Grunde genommen immer ganz gut. Aber ich mache mir doch jetzt keine Gedanken über Negativstimmung, nach so einem Sieg mit so einer Stimmung."

Dresdens Stefan Kutschke ist zunächst einmal erleichtert nach dem Sieg und blickt auf die schwierigen letzten Wochen zurück: "Wir haben viel darüber gesprochen, wie wechselhaft die Wochen waren, wie wechselhaft die Einstellung zum Spiel war. Wir nehmen das Essen-Spiel, danach das Halle-Spiel. Diese Power, diesen Funken überspringen zu lassen auf das ganze Stadion, das haben wir geschafft. [...] In dieser Woche, die sehr turbulent war, war das ein enorm wichtiger Sieg."

Vor dem Spiel motivierte sich die Mannschaft auf besondere Weise, wie Kutschke verrät: "Wir haben uns vor dem Spiel nochmal ein Video angeschaut, was diese Saison eigentlich schon passiert ist: Das waren wir und das wollen wir sein - und nicht die Gesichter der letzten beiden Auswärtsspiele."

Kutschke betont ob der Negativserie: "Nur schöner Fußball passt eben auch nicht. Die 3. Liga heißt erstmal kämpfen und leiden."

Dynamo-Keeper Kevin Broll rettet in der Nachspielzeit den Punkt. Kutschke sprintet nach Schlusspfiff zum Torhüter und erklärt am MagentaSport-Mikro, warum: "Es hat beim Brollo diesen Moment gebraucht, dass man den Sieg festhält. Als Sportler brauchst du ein Erfolgserlebnis. Nach der Verletzung von Drille steht der Brollo im Tor und gefühlt kriegen wir jedes Spiel ein Gegentor, obwohl er da nie eine Chance hat. Das heute war das eine Situation, in der ich mich einfach brutal freue für den Jungen."

1860-Trainer Argirios Giannikis sieht einen ordentlichen Auftritt seines Teams: "Wir haben in Summe ein gutes Auswärtsspiel gemacht. So treten nicht viele Mannschaften in Dresden auf."

Nach Ulm und Dresden wartet nun mit Preußen Münster das nächste Spitzenteam der Liga auf die "Löwen". Giannikis wünscht sich einen ähnlichen Auftritt: "Nur mit den Punkten bei uns."

Auch Münchens Morris Schröter zeigt sich nicht unzufrieden mit dem Auftritt: "Wir haben ein sehr unglückliches 2. Gegentor bekommen mit dem abgefälschten Schuss. So ein Ding kann immer mal passieren. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht."

Dresdens Geschäftsführer Kommunikation David Fischer erklärt den Ablauf der Trennung von Sportgeschäftsführer Ralf Becker: "Wir wurden natürlich informiert. Es ist eine Entscheidung des Aufsichtsrats, die jetzt auch nicht von heute auf morgen gefällt wurde, sondern die letzten Wochen und Monate betrifft."

Der Aufsichtsrat widersprach unter der Woche der Mutmaßung, dass es ein Ultimatum für Markus Anfang gebe. Stattdessen wolle Dresden "langfristig und ligaunabhängig" mit dem Coach weiterarbeiten. Fischer unterstreicht dieses klare Aussage: "Markus und sein Team genießen großes Vertrauen bei uns. Wir haben eine absolute Überzeugung, dass wir zum einen mit dem Trainerteam als auch mit der Mannschaft die gesteckten Ziele noch erreichen. Und das wollte man ganz klar zum Ausdruck bringen, um der Aussage, dass er ein Ultimatum gestellt bekommen hat, zu widersprechen."

Könnte das Statement pro Anfang Dresden noch um die Ohren fliegen? Fischer nochmals deutlich: "Es ist ein klares Statement für Markus Anfang, weil wir von ihm und seinem Team sehr überzeugt von ihm sind. An der Stelle war das einfach ein klares Zeichen."

Dresdens sportlicher Berater und Ex-Spieler Ulf Kirsten über die Trennung mit Ralf Becker, mit dem er die Dynamo-Spiele zumeist auf der Tribüne verfolgte: "Ralf hat hier hervorragende Arbeit abgeliefert. Ich habe mit ihm heute noch ganz kurz gesprochen. Ihm geht es natürlich auch nicht gut. Es ist natürlich keine Entscheidung, die jemand gerne sich übergehen lässt. Trotzdem ist er Profi genug und glaubt weiter an die Mannschaft. Das hat er mir versichert. Er drückt weiter die Daumen."

Kirsten will bei der Dynamo-Misere niemanden aus der Verantwortung ziehen: "Am Ende haben es alle zu verantworten, die rund um die Mannschaft arbeiten. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Ohne die überragende Hinrunde würden wir nicht noch da oben stehen. Mit so einer jungen Mannschaft kommt man vielleicht mal in so eine Situation. Da muss man als Einheit gestärkt wieder rauskommen."

