Frankfurt am Main (ots) - Wie gewinnen wir die richtigen Köpfe für die Tierarztpraxis? Ein wichtiger Schlüssel liegt in der Berufswahl. Deshalb hat die gesamte Tiermedizin-Branche großes Interesse, dass in der Öffentlichkeit und vor allem bei jungen Menschen in der Berufsorientierungsphase ein realistisches Bild vom Tierarzt- und TFA-beruf existiert. Um dies zu fördern, hat der Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) nun die Möglichkeit zu einem interessanten Pilotprojekt.

Die wichtigsten Weichen in Sachen Berufswahl stellen noch immer die eigenen Eltern bzw. die professionellen Berufsberater. Daher richtet sich das Angebot der Agentur für Arbeit Berlin Mitte und des bpt eben an die Eltern, deren Kinder sich für den Tierarztberuf interessieren oder Tiermedizinische Fachangestellte werden möchten.

Im Rahmen der "Woche der Ausbildung" stellen erfahrene Profis beim Digitalen Elternabend des bpt am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr Berufe in der Tiermedizin realistisch dar - ganz ohne die üblichen Klischees einschlägiger Fernsehformate. Dr. Michael Kreher gibt einen spannenden Einblick in die moderne Nutztierpraxis. Frau Dr. Janine Kröll lässt sich in der Kleintierpraxis über die Schulter schauen. Friedrich Rosenthal vom Netzwerk Junger bpt kann aus dem Nähkästchen des Studiums berichten und hat Tipps zum Berufseinstieg parat. Carolin Bauditz schließlich informiert zum bewegten Alltag einer Tiermedizinischen Fachangestellten.

Die grundsätzliche Idee zur Nutzung dieser Möglichkeit wurde im vergangenen Sommer beim vom Bundesverband der Freien Berufe organisierten Gespräch in Berlin mit der BA-Chefin Andrea Nahles entwickelt.

Falls Sie Menschen kennen, deren Kinder sich für diese Berufe interessieren, geben Sie einfach den folgenden Link zur Vorab-Anmeldung weiter: https://hs-neu-ulm.zoom-x.de/meeting/register/u5Apcu-trTMpH9N5-JCIRno3l6H70QzBpF3h

Termin: Dienstag, 12. März 2024, 19 Uhr

