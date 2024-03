Schorndorf (ots) - David Hock und Luan Freundl sind die Gründer und Geschäftsführer von Industriemarketing.de. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie Industriebetriebe bei der Auftrags- und Mitarbeitergewinnung. Durch zielorientiertes Online-Marketing verhelfen sie ihnen zu planbaren Aufträgen und qualifizierten Mitarbeitern. Wie das gelingt, erfahren Sie im Folgenden.

Industriebetriebe stehen heutzutage vor einer anhaltenden Herausforderung: der Gewinnung profitabler Aufträge und passender Mitarbeiter. Ohne diese beiden Schlüsselkomponenten ist es auf Dauer nicht möglich, weiteres Wachstum zu erzielen. Doch trotz zahlreicher Methoden und umfassender Bemühungen bleiben die Ergebnisse oft aus. Mit der Zeit erschwert der Mangel an Aufträgen und Bewerbern die Einhaltung von Fristen - und stellt dadurch langfristig die Stabilität und Planbarkeit im Betrieb aufs Spiel. Um diesem Dilemma zu begegnen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, ist es für Industriebetriebe wichtiger denn je, neue Wege zu beschreiten und innovative Lösungsansätze zu entwickeln. "Traditionelle Methoden wie Messen, PR oder Außendienst reichen in der heutigen Zeit nicht mehr aus, um planbare Aufträge und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen", erklärt David Hock, der gemeinsam mit Luan Freundl Industriemarketing.de ins Leben gerufen hat. "Die meisten Betriebe sind sich bewusst, dass ein Umdenken erforderlich ist, um datengetrieben und planbar bessere Aufträge zu akquirieren, neue Marktsegmente zu erschließen und die Kontrolle über die Ergebnisse zu behalten. Dennoch zeigen sie sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation zurückhaltend bei neuen Investitionen."

"Ein Fehler, denn um sich auf Dauer unabhängig von Bestandskunden zu machen, sind Investitionen unerlässlich", fährt Luan Freundl fort. "Um lukrative Aufträge zu gewinnen und potenzielle Bewerber zu erreichen, müssen Industriebetriebe dort präsent sein, wo sich ihre Zielgruppe aufhält: auf Social Media. Wir haben uns diesem Thema angenommen und eine innovative Methode entwickelt, mit der Betriebe ihr Unternehmen zukunftsfähig machen können." Durch zielorientiertes Online-Marketing verhilft Industriemarketing.de Industriebetrieben zu kaufbereiten Anfragen von potenziellen Neukunden und qualifizierten Bewerbungen auf offene Stellen. Auf diese Art und Weise sorgt die Agentur dafür, dass ihre Kunden die Stabilität und Sicherheit erlangen, die sie benötigen, um ihr Unternehmen auf die nächste Ebene zu heben. Ihre digitalen Prozesse unterscheiden sich dabei merklich von anderen Anbietern, denn als Branchenpartner ist es David Hock und Luan Freundl ein Anliegen, ein vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Fragen der Auftrags- und Personalgewinnung zu sein, damit ihre Kunden sich ganz auf ihr Kerngeschäft und ihr Wachstum konzentrieren können.

Angebot und Zielgruppe von Industriemarketing.de

David Hock und Luan Freundl haben kürzlich eine wichtige Veränderung in ihrem Unternehmen bekannt gegeben: Die Agentur ändert ihren Firmennamen und erweitert ihr Angebot. Aus Mehrbewerbungen.de wurde Industriemarketing.de. Diese Neuorientierung markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Unternehmens: Es erweitert sein Angebot von der reinen Mitarbeitergewinnung zu einem umfassenderen Service, der nun auch die Auftrags- und Neukundengewinnung für Industriebetriebe umfasst. Das Angebot richtet sich an wirtschaftlich stabile Betriebe, die aktiv auf der Suche nach neuen Wegen sind, um an neue Kunden und lukrative Aufträge zu gelangen.

"Viele Industriebetriebe befürchten, Potenziale ungenutzt zu lassen oder fehlerhafte Strategien zu verfolgen", berichtet David Hock. "Ein Hauptproblem ist, dass oft die falschen Medien für die Auftrags- und Personalgewinnung verwendet werden. So verursachen Zeitungsanzeigen zum Beispiel häufig nur eine geringe Resonanz. In der Folge erhalten Industriebetriebe kaum neue Aufträge und qualifizierte Bewerbungen. Wir beweisen unseren Kunden mit unserem Angebot, wie effizient und relevant Social-Media-Plattformen sein können, um planbare Aufträge und passende Mitarbeiter zu gewinnen."

So verläuft Zusammenarbeit mit David Hock und Luan Freundl

Die Methoden, auf die David Hock und Luan Freundl bei der Auftragsgewinnung für Industriebetriebe zurückgreifen, variieren je nach Bedarf - und richten sich daher immer individuell nach den Kundenbedürfnissen. Grundsätzlich erfolgt ein Großteil jedoch über Social Media und Google, um potenzielle Kunden zu erreichen und neue Aufträge zu akquirieren.

Die Ziele der Zusammenarbeit sind klar definiert: eine signifikante Steigerung des Umsatzes, die Gewinnung qualifizierter Kunden und neuer Aufträge sowie die langfristige Erhöhung der Planbarkeit für die beteiligten Betriebe. Damit das gelingt, ist eine gründliche Analyse der Zielgruppen nötig, um auf dieser Grundlage maßgeschneiderte Ansätze entwickeln zu können. Durch eine präzise Positionierung im Markt wird sichergestellt, dass sich die Unternehmen von ihren Mitbewerbern abheben können. Digitale Verkaufs- und Leadgenerierungsprozesse, darunter auch die Gestaltung einer eigenen Webseite, unterstützen die Kunden ebenfalls beim Erreichen ihrer Ziele. Werbekampagnen werden an die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. Eine kontinuierliche Auswertung und Optimierung der Maßnahmen sorgt außerdem dafür, dass die Zusammenarbeit stets auf dem richtigen Kurs bleibt.

Entstehung und Mission von Industriemarketing.de

David Hock und Luan Freundl kooperierten über mehrere Jahre hinweg als unabhängige Unternehmer im Bereich Online-Marketing. Durch ihre gemeinsamen Projekte zogen sie schließlich das Interesse anderer Unternehmer auf sich, die um ihre Unterstützung baten. Schnell erkannten sie, dass ihre Zusammenarbeit gefragt war - und beschlossen daher, ihre unabhängige Tätigkeit aufzugeben, um das gemeinsame Unternehmen zu gründen. David Hocks Erfahrung in der Industrie und Luan Freundls Kompetenz im Bereich Online-Marketing bilden die ideale Grundlage, um Industriebetrieben dabei zu helfen, lukrative Aufträge zu generieren und qualifiziertes Personal zu finden.

"Unser Ziel ist es, der Industrie in Deutschland neuen Aufschwung zu verleihen und einen positiven Einfluss auf die Branche zu haben. Mittel- und langfristig möchten wir als der führende Ansprechpartner in digitalen Angelegenheiten für Industriebetriebe gelten. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, die Industrie dabei zu unterstützen, neue Mitarbeiter zu gewinnen und die Wirtschaft zu stärken", so Luan Freundl abschließend.

