Hamburg (ots) - Als Sarah Connor, 43, vor 23 Jahren ihren Durchbruch als Sängerin hatte, war Lulu Lewe gerade mal neun - und spielte sogar im "From Sarah With Love"-Video mit. Die jüngere Schwester des Popstars ist inzwischen 32, Kandidatin in der neuen Staffel von "Let's Dance" - und ebenfalls Sängerin. In der aktuellen GALA sagt sie: "Ich möchte, dass die Leute mich nicht mehr länger nur als Schwester von Sarah Connor sehen. Auch wenn wir uns optisch sehr ähneln und im gleichen Business tätig sind, gehe ich meinen eigenen Weg."

Ob ihr Mann Basti eifersüchtig auf ihren Profi-Tanzpartner Massimo Sinató sei? "Massimo und Basti haben sich bei einem Drink an der Hotelbar kennengelernt und direkt verstanden. Da entsteht gerade eine richtige Bromance", sagt sie zu GALA, also eine enge Freundschaft zwischen Männern.

