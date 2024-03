München (ots) - Moderator Kai Pflaume hat auch in dieser Woche spielfreudige Prominente zu neuen amüsanten Rateduellen am Vorabend eingeladen. Bei "Wer weiß denn sowas?" knobeln sie an der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton an den richtigen Antworten.

In der Sendung am 20. März gibt es eine besonders süße Überraschung für Bernhard Hoëcker: Moderator Hubertus Meyer-Burckardt, der seit vielen Jahren mit Bernhard im "Kaum zu glauben!"-Rateteam sitzt, liefert dem Teamkaptiän eine köstliche Schoko-Geburtstagstorte in der laufenden Aufzeichnung direkt ans Ratepult. Ehrensache für den Jubilar, dass die Torte nach Ende der Aufzeichnung mit dem gesamten WWDS-Team und auch den prominenten Rategästen - Anja Kling und Sky du Mont - geteilt wurde.

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer:

Musiker-Duell: Wenn der Entertainer Tom Gaebel im Smoking vor der Big Band steht, versetzt er seine Fans direkt in die Zeit von Frank Sinatra und Bing Crosby. Zum swingenden Rateduell tritt er gegen den Sänger Gregor Meyle an, der sich 2014 bei "Sing meinen Song" einen Namen machte und im April in Köln bei einem Benefizkonzert zugunsten des Deutschen Kinderhospizvereins auftritt.

Schlager-Duell: Auf dem Höhepunkt des Schlagerbooms sangen Peter Kraus und Peggy March 1973 im Duett den Song "Mein Schatten bist Du". Der lange Schatten, den die beiden musikalischen Legenden schon damals warfen, reicht bis ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio, wo sie sich zum fröhlichen Wettraten wiedertreffen.

(T)Raumschiff-Duell: In der erfolgreichen Kinokomödie "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" spielte Anja Kling 2004 die "Königin Metapha". Ihr Kollege Sky du Mont war in einer Doppelrolle, als "Herzog William der Letzte von Shareholding" und "Santa Maria", zu erleben. Nun treten die beiden Schauspieler zum überirdisch komischen Rateduell gegeneinander an.

"Anwalts"-Duell: Bevor am Abend im ZDF die neue Anwaltsserie "Mandat für Mai" startet, tritt die Hauptdarstellerin zum Wettraten an. Julia Hartmann spielt die Anwältin Maria "Mai" Gardner. Duellgegner ist ihr Schauspielkollege Kai Schumann, der ihren Serien-Ehemann verkörpert.

Schauspieler-Duell: Heiner Lauterbach und Katja Flint heirateten vor fast 40 Jahren, trennten sich 1991 und sind seit 2001 geschieden. Freundschaftlich getrennt, standen sie auch später noch gemeinsam vor der Kamera. So auch jetzt, wenn sie sich bei "Wer weiß denn sowas?" zum fröhlichen Wettraten treffen.

Die Woche im Überblick:

Montag, 18. März: Tom Gaebel / Gregor Meyle

Dienstag, 19. März: Peter Kraus / Peggy March

Mittwoch, 20. März : Sky du Mont / Anja Kling

Donnerstag, 21. März: Julia Hartmann / Kai Schumann

Freitag, 22. März: Heiner Lauterbach / Katja Flint

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Fotos über www.ardfoto.de

