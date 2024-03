Baierbrunn (ots) - Nach der Pubertät ist es endlich vorbei mit den lästigen Pickeln. Oder? Die allgemeine Annahme, dass Akne im Erwachsenenalter ausbleibt, ist leider falsch. Bei manchen kann Akne tatsächlich bis ins Erwachsenenalter andauern oder dann erstmals auftreten. Eine erbliche Veranlagung spielt bei der Entstehung eine entscheidende Rolle - genauso wie hormonelle Veränderungen. Daher trifft die Erkrankung im Erwachsenenalter vor allem Frauen. "Es gibt nicht die eine Behandlung für alle. Die Akne-Haut in der Pubertät braucht eine andere Pflege als in den Wechseljahren", erklärt Prof. Dr. Claudia Borelli, Leiterin der Einheit für Ästhetische Dermatologie und Laser am Universitätsklinikum Tübingen und Vorsitzende der AG Ästhetische Dermatologie und Kosmetologie, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Keine fetthaltigen Cremes verwenden

Um die angegriffene Haut zu pflegen, empfiehlt Hautärztin Borelli eine regelmäßige Reinigung, um Schweiß und Talgreste zu entfernen. Sie rät, die Haut morgens und abends gründlich mit Wasser und einer eher austrocknenden Waschlotion zu reinigen und danach Gesichtswasser zur weiteren Reinigung zu verwenden. Ein porentiefes Säubern ist dagegen nicht nötig. Im Gegenteil: Übermäßige Hautpflege kann der Haut schaden. Fetthaltige Cremes führen ebenfalls zu einer Verschlechterung der Haut.

