München (ots) - Westwing, Nr. 1 im Beautiful Living E-Commerce in Europa, öffnet seinen zweiten Offline-Store in Deutschland. Mit der Store-in-Store-Fläche im Breuninger Flagship-Store Stuttgart schafft Westwing eine 360-Grad-Experience und macht die Marke im stationären Handel weiter erlebbar.

Die Eröffnung des neuen Stores feierten mehr als 100 geladene Gäste. Neben Westwings Gründerin und Chief Creative Officer Delia Lachance sowie Gerhard Schmalholz, Geschäftsführer Breuninger Flagship-Store Stuttgart, befanden sich Moderatorin Jennifer Knäble, Unternehmer Johannes Kliesch und Sängerin Vanessa Mai unter den Gästen. Im Rahmen der Eröffnungsfeier hat Delia Lachance in einem Paneltalk mit Gerhard Schmalholz über die gemeinsame Partnerschaft, Trends und Nachhaltigkeit gesprochen.

Im Breuninger Flagship-Store Stuttgart präsentiert Westwing seinen Kundinnen und Kunden in der 4. Etage auf mehr als 170 Quadratmetern eine kuratierte Selektion der Westwing Collection. Das Portfolio besteht aus Mitnahmeprodukten wie beispielsweise Dekorationsartikeln, die direkt im Store gekauft werden können. Größere Produkte wie Sessel und Sofas können mittels QR-Code über In-Store-Bestellungen bequem nach Hause geliefert werden. Mit internationalen Designermarken setzt Breuninger seit mehr als 140 Jahren hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Die Zusammenarbeit ist eine spannende Partnerschaft zwischen zwei Marken, die sich beide dem Ziel verschrieben haben, Premium-Qualität und Designbrands zu bieten.

"Wir freuen uns, mit Westwing eine feste Größe im Home & Living Segment in unserem Stuttgarter Flagship-Store begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden ein attraktives und kuratiertes Angebot zu bieten, das sie begeistert und inspiriert. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Westwing einen weiteren starken Partner für unser Haus Stuttgart bekommen, der unser Sortiment sehr gut ergänzt", sagt Breuninger CEO Holger Blecker.

Im neuen Store möchte Westwing seine Kundinnen und Kunden mit Produkten aus der eigenen Westwing Collection inspirieren. Das Design des Stores ist organisch gehalten, um die Customer Journey zu unterstützen und einen weiten Blick auf die Fläche und Produkte zu bieten. Durch die warmen Farben und natürlichen Materialien wie Travertin sollen Kundinnen und Kunden sich auch im Store zuhause fühlen. Durch die Platzierung von verschiedenen QR-Codes im Store erhalten die Kundinnen und Kunden ein erweitertes Einkaufserlebnis, das sich nicht nur auf die Auswahl im Store begrenzt, sondern auf das breitere Online-Angebot von Westwing verweist.

"Die Expansion ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, das schönste Einkaufserlebnis für unsere Zielgruppe, die Design Lover, zu schaffen. Die Entscheidung, bei Breuninger in Stuttgart präsent zu sein, fügt sich nahtlos in unsere Wachstumsstrategie ein, erschließt einen wichtigen Markt und ermöglicht die Erreichbarkeit für unsere Kundinnen und Kunden in der Region. Der Store-in-Store in Stuttgart bietet uns die einzigartige Möglichkeit, unsere Westwing Collection im wunderbaren Fashion- und Lifestyle-Ambiente von Breuninger zu präsentieren. Wir freuen uns, unsere neuen und treuen Kundinnen und Kunden im Breuninger Flagship-Store begrüßen zu dürfen", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO bei Westwing.

