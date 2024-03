Frankfurt (ots) - Anmoderation:

Blühende Krokusse, mildere Temperaturen und längere Tage - die Zeichen sind untrüglich: Der Frühling steht vor der Tür! Mit ihm erwacht nicht nur die Natur zum Leben, sondern auch unsere Reiselust. Genau die richtige Zeit also, um sich mit einem der schönsten Themen des Jahres zu beschäftigen, dem Urlaub. Ob am Meer die Sonne genießen, wandern in den Bergen oder gleich ein ganzes Land erkunden, mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil ist alles möglich! Caravaning Urlaub ist angesagter denn je, das weiß auch Marc Dreckmeier, Sprecher des Caravaning Industrie Verbands, kurz CIVD:

Caravaning trifft einfach den Nerv der Zeit. Die Menschen wollen heutzutage individuell und flexibel unterwegs sein. An einem Tag sehr nah an der Natur, am nächsten sich einfach nur erholen und am dritten viel erleben. Und das Ganze komfortabel, das alles vereint Caravaning wie kaum eine andere Urlaubsform. (0:16)

Es gibt aber noch unzählige weitere Vorteile: Nicht nur das Haustier kann mit, auch das Fahrrad und der Grill. Außerdem ist das eigene Bett immer an Bord und das lästige Kofferpacken entfällt. Anders als beim Pauschalurlaub müssen sich Caravaning-Urlauber auch nicht nach bestimmten Essenszeiten richten. Sie entscheiden spontan, ob sie selbst kochen oder lieber ins Restaurant gehen. Und auch, was das Reiseziel angeht, sind Caravaning-Urlaubern so gut wie keine Grenzen gesetzt. Ziele in Europa sind dabei besonders gefragt:

Auch beim Caravaning gibt es die klassischen Urlaubsziele im Süden, Frankreich, Spanien, Italien, Kroatien auch ganz stark. Genau so gerne geht es aber auch in den Norden. Schweden zum Beispiel, mit dem sogenannten Jedermanns-Recht, wo man sich in der Natur frei hinstellen darf, solange man sich benimmt. Und Deutschland ist und war immer schon das Reiseziel Nummer Eins für Camper. (0:22)

Immer mehr Menschen kommen auf den Geschmack, Caravaning Urlaub zu machen. Und der Trend zum mobilen Urlaub wird auch in Zukunft anhalten, wie eine aktuelle GfK-Studie zeigt. Gerade junge Familien interessieren sich mehr und mehr für diese Art des Reisens. Doch welches Fahrzeug eignet sich am besten für den geplanten Campingurlaub? Marc Dreckmeier empfiehlt einen Besuch beim Fachhändler:

Vor Ort kann man das Fahrzeug anfassen, man kann probieren, ob es groß genug ist, ob man es kompakter möchte. Und man kann dem Fachhändler seine Fragen stellen, schließlich hat man einen Caravaning-Fachmann vor sich. Aktuell lohnt sich das besonders: Vom 9. bis zum 16. März sind die Caravaning Tage, das sind deutschlandweite Aktionstage, markenübergreifend, mit tollen Angeboten, vielen sofort verfügbaren Fahrzeugen. Und man kann sich natürlich genauso gut über das Thema Miete informieren, was ja der klassische Einstieg in diese Urlaubsform ist. Von daher können wir nur empfehlen, sich unter www.caravaningtage.de den nächstgelegenen Händler rauszusuchen und einfach mal vorbeizuschauen. (0:36)

Caravaning-Urlaub ist nicht nur spannend - er ist auch eine günstige Alternative zum Hotel- oder Pauschalurlaub. Qualifizierte Fachhändler helfen, das passende Freizeitmobil zu finden, damit dem individuellen Urlaub nichts im Wege steht.

