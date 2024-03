Köln (ots) - MTR Legal Rechtsanwälte ist stolz, das kununu Top Company-Siegel für 2024 zu erhalten

Die Rechtsanwaltskanzlei MTR Legal hat eine bedeutende Anerkennung erlangt: das kununu Top Company-Siegel 2024, eine Auszeichnung, die für herausragende Mitarbeiterzufriedenheit steht. In der Rechtsberatungsbranche, wo Qualität und die Zufriedenheit des Teams an erster Stelle stehen, markiert dies einen beachtlichen Erfolg.

Die Vergabe des Siegels von kununu beruht auf unabhängigen Mitarbeiterbewertungen, die auf der Plattform eingereicht wurden. Nur ein kleiner Teil, etwa fünf Prozent der bewerteten Firmen auf kununu, erhalten diese besondere Anerkennung jedes Jahr. Die Kriterien hierfür sind streng: eine notwendige Anzahl an Mitarbeiterfeedbacks, eine hohe durchschnittliche Bewertung und kontinuierlich positive Kommentare über das vergangene Jahr.

Für MTR Legal bedeutet der Gewinn dieses Siegels die Anerkennung ihrer Anstrengungen, ein positives und förderndes Arbeitsumfeld zu schaffen, was sich in der Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter widerspiegelt und Maßstäbe in der Branche setzt.

Laut einer YouGov-Studie hat das kununu Top Company-Siegel einen erheblichen Einfluss auf die Berufswahl von Kandidaten, mit 45 Prozent der Arbeitssuchenden, die das Siegel als wichtigen Entscheidungsfaktor betrachten. Des Weiteren führt die Erwähnung des Siegels in der Unternehmenskommunikation zu einer durchschnittlichen Steigerung der Bewertungen auf kununu um 19 Prozent.

In einer Ära, in der die Wahl des Arbeitsplatzes zunehmend von der Qualität des Arbeitsumfelds abhängt, setzt MTR Legal mit dem Erhalt des kununu Top Company-Siegels 2024 ein deutliches Signal: Sie sind nicht nur Spitzenreiter in ihrer Fachrichtung, sondern auch Vorreiter bei der Gestaltung eines unterstützenden und wertschätzenden Arbeitsumfelds.

Weitere Infos gibt es hier: Karriere bei MTR Legal - Entdecke spannende Jobangebote! (https://career.mtrlegal.com/)

Pressekontakt:

Michael Rainer Rechtsanwalt MTR Legal Rechtsanwälte Konrad Adenauer Ufer 83 50668 Köln +49 221 9999220 info@mtrlegal.com https://www.mtrlegal.com

Original-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH