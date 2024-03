Hamburg (ots) - Heute in 100 Tagen beginnt am 14. Juni die UEFA EURO 2024. Gleichzeitig ist der Termin der Eröffnungstag für die "Fan Zone Hamburg" auf dem Heiligengeistfeld. An 22 Spieltagen wird das Gelände im Zentrum Hamburgs bis zum 14. Juli die Heimat der Fußball-Europameisterschaft im Norden und lädt bei freiem Eintritt ein, gemeinsam Fußball und Emotionen zu erleben.

Während im Volksparkstadion fünf Spiele der UEFA EURO 2024 ausgetragen werden, kommt auf dem zentral gelegenen Heiligengeistfeld an jedem Spieltag des Turniers Festivalstimmung auf. Hier begegnen sich Fans aller Teams, feiern gemeinsam und erleben vielleicht ein weiteres Sommermärchen.

Die Fan Zone Hamburg ist nicht nur Anlaufpunkt für ausgewiesene Fans, hier finden Sport und Kultur, Menschen aller Nationen, mit und ohne Handicap, nachhaltig und inklusiv zusammen. Ein Riesenrad bietet den Überblick über Hamburg, ein Beach Club und Fan Pavillon laden zum Genießen ein und eine Activity Area regt zur Bewegung an. Der Bereich bietet Platz für bis zu 10.000 Besucher*innen. Auf dem Gelände befindet sich zusätzlich eine eigene Football Arena für 1.200 Zuschauer*innen mit Fokus auf organisierte Fußball-Turniere und Breitensport - getreu dem Motto des Turniers "United by Football". Damit ist die Fan Zone der perfekte Wohlfühlort für Familien, Freund*innen, die internationale Hamburger Fußball-Community und die Fans der in Hamburg spielenden Nationen. Erste Informationen unter www.hamburg-tourism.de/fan-zone.

An 15 Turniertagen wird in der Fan Zone Hamburg zusätzlich ein großer Public Viewing Bereich für weitere 40.000 Zuschauer*innen geöffnet werden. Auf einem 100 Quadratmeter großen Screen werden alle Deutschlandspiele, die im Hamburg ausgetragenen Spielpaarungen sowie die Spiele der Finalrunde gezeigt. Wie bei bisherigen Welt- und Europameisterschaften gelernt, herrschen hier Stadionatmosphäre und pure Fußball-Emotion.

