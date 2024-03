Barcelona, Spanien (ots) - Bei der diesjährigen Verleihung der GSMA (die globale Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter) GLOMO Awards wurden insgesamt sieben Huawei-Lösungen für die Mobilfunkbranche mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Über 200 unabhängige Jurorinnen und Juroren - bestehend aus Branchen- und Fachexpert:innen, Analyst:innen, Journalist:innen und Akademiker:innen - bewerteten die präsentierten Lösungen und Projekte. Gesponsert wurde der Preis in diesem Jahr u.a. von KPMG, Snowflake, PwC oder Microsoft. Ausgewählt wurden diejenigen, die einen ernstzunehmenden und zukunftsträchtigen Beitrag zur digitalen Industrie leisten. Huaweis Lösungen standen insgesamt 28 Mal auf der Nominiertenliste.

Huawei wurde in diesem Jahr für die sieben folgenden Lösungen und Projekte mit dem GLOMO Award ausgezeichnet:

Die Green Antenna Series von Huawei gewinnt den Preis für die beste mobile Netzwerkinfrastruktur

Die Green Antenna Series von Huawei unterstützt Netzbetreiber weltweit dabei, den Aufbau ihrer 5G-Netze zu vereinfachen und gleichzeitig die Energieeffizienz und Leistung zu maximieren. Die Huawei-Antennenserie umfasst die Eco-Antenne, Hertz-Antenne, BladeAAU-Antennen sowie die X2-Antenne. Dank Huaweis proprietärer SDIF- und Meta-Lens-Technologien erhöht sich die Effizienz der Antennen um 25 Prozent. Die für die Herstellung der Antennen verwendete Laserschweißtechnologie vermeidet Wasserverbrauch und Luftverschmutzung und reduziert damit negative Umweltauswirkungen.

Die Antennen wurden bisher in mehr als 75 Ländern eingesetzt. Live-Netzwerktests zeigen, dass sich der Energieverbrauch der Basisstationen mit solchen Antennen während der Stoßzeiten um bis zu 26 Prozent reduziert.

Weitere Informationen unter Huawei Green Antenna Series Wins GSMA GLOMO Award for 'Best Mobile Network Infrastructure' (https://www.huawei.com/en/news/2024/2/green-antenna-series-glomo)

Huaweis "0 Bit 0 Watt"-Lösung gewinnt Preis für den besten Durchbruch in der Mobilfunktechnologie

"0 Bit 0 Watt" sind Energiesparlösungen für drahtlose Netzwerke und das entsprechende Equipment. Dank dieser Upgrades können Geräte, genauer gesagt die Aktivantennen (Active Antenna Unit, AAU) in einen Ruhezustand versetzt und bei Bedarf wieder aufgeweckt werden. So kann der Energieverbrauch auf fast 5 Watt reduziert werden. Außerdem kann die Abschaltquote von RF-Modulen 99 Prozent erreichen. Mit der Lösung sollen die Energieeffizienzbemühungen innerhalb der Branche unterstützt und vorangetrieben werden.

Weitere Informationen unter Huawei Wins the GSMA GLOMO 'Best Mobile Technology Breakthrough' Award for Its "0 Bit 0 Watt" Solution - Huawei (https://www.huawei.com/en/news/2024/2/0bit0watt-technology-glomo) .

Das RAN-Digital-Twin-System von Huawei gewinnt die Auszeichnung für die beste Netzwerksoftware

Huaweis "RAN Digital Twin System (RDTS)-Lösung" wurde als Erste in der Branche auf Basis der intelligenten dreischichtigen Architektur entwickelt. Hierbei wird ein vollständiger Zwilling für RAN-Umgebungen und Netzwerk-Dynamikmechanismus-Modelle entwickelt. Auf dieser Basis können die drahtlosen Netzwerke Millisekunden-Sensing, genaue Trendvorhersagen und Multi-Objektiv-Entscheidungsfindung umsetzen. Auf RDTS basiert die branchenführende drahtlose AN (autonomes Netzwerk) L4-Lösung: Sie verfügt über einen intelligenten Servicebetrieb, intelligente Netzwerkoptimierung sowie eine vereinfachte O&M (Operations & Maintenance).

Weitere Informationen unter Huawei's RAN Digital Twin System Wins GSMA GLOMO "Best Network Software Breakthrough" Award (https://www.huawei.com/en/news/2024/2/ran-digital-twin-system-glomo)

China Unicom und Huawei gewinnen gemeinsam den Award für 5G-Live-Streaming Service

Nutzer:innen können dank des von Huawei und China Unicom etablierten 5G-Live-Streaming-Dienstes ein HD- und unterbrechungsfreies Live-Streaming-Erlebnis mit ultra-hoher Uplink-Breitbandanforderung genießen. Besonders in China gibt es seit einigen Jahren immer mehr Momente aus den Bereichen Tourismus, Verkauf landwirtschaftlicher Produkte oder Meeresfischerei, die im Online-Einzelhandel stattfinden und live übertragen werden. Für das bestmögliche Livestreaming-Erlebnis nutzen die Unternehmen die Netzwerkdatenanalyse-Funktion und Slicing-Technologie, um Uplink-Geschwindigkeiten von 150 Mbps bis 200 Mbps sowie außergewöhnliche Dienste für VIP-Nutzer:innen bereitzustellen.

Weitere Informationen unter China Unicom and Huawei Win the GSMA GLOMO Award for 5G Live Streaming Service (https://www.huawei.com/en/news/2024/3/glomo-5g-live-streaming-digital-intelligence-transformation)

State Grid, China Unicom, Huawei und TD Tech für "The Inclusive 5G Smart Grid Solution" in der Kategorie "Best Private Network Solution" ausgezeichnet

Die inklusive 5G-Smart-Grid-Lösung verwendet Ende-zu-Ende (E2E) deterministisches Slicing für einen exklusiven Zugang elektrischer Stromdienste zu öffentlichen Netzwerkressourcen sowie Reduced Capability (RedCap) für eine breite Abdeckung sicherer und kosteneffektiver 5G-Verbindungen für alle Stromnetzdienste. Die Lösung profitiert von mehr als zwei Millionen (entspricht 40 Prozent) der weltweiten 5G-Basisstationen für eine breite Abdeckung, einer integrierten RB-Reservierung, FlexE-Klein-Granularitäts-Transport-Slicing und dedizierte User Plane Function (UPF), um die Sicherheitsanforderungen von Elektrizitätsdiensten zu erfüllen, einer Kostenreduktion für elektrische Geräte von bis zu 60 Prozent und der Verwendung des RAN Digital Twin Systems zur Bewertung der Dienstbereitstellung, um eine einmalige Bereitstellungserfolgsrate von bis zu 90 Prozent zu erreichen.

Die Lösung wird in Shandong, China, kommerziell eingesetzt, um das weltweit größte 5G Virtual Private Network aufzubauen.

Weitere Informationen unter State Grid, China Unicom, Huawei, and TD Tech Win GSMA GLOMO's "Best Private Network Solution" for The Inclusive 5G Smart Grid Solution (https://www.huawei.com/en/news/2024/2/glomo-best-private-network)

Huawei und BJFF gewinnen den Preis für den herausragendsten Mobilfunk-Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen (SDG) der Vereinten Nationen

Der Fischbestand des Norwegischen und Atlantischen Lachses ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Das liegt unter anderem am Buckellachs, einer invasiven Art aus dem östlichen Pazifik, der sich immer stärker ausbreitet und den einheimischen Fischen Nahrung und Laichplätze stiehlt. BJFF, ein lokaler Jagd- und Angelverein aus Norwegen, suchte nach einer technologischen Lösung, um die invasive Art automatisiert herauszufiltern. Huawei entwickelte daraufhin ein KI-basiertes Fischfiltersystem, um das Aussterben des Atlantischen Lachses zu verhindern.

Weitere Informationen unter Saving Norway's Endangered Atlantic Salmon (https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/saving-the-atlantic-salmon-in-norway)

Huawei und Ufone gewinnen in der Kategorie "Beste mobile Innovation für Schwellenländer"

Die Microwave Super Hub-Lösung soll auf die Herausforderungen eingehen, die mit der dichten Link-Bereitstellung an Hub-Standorten verbunden sind. Verschiedene Tests in Pakistan zeigen: Die Super Hub-Lösung spart 50 Prozent des Spektrums und optimiert die Link-Interferenz an Hub-Standorten um 100 Prozent. Für Mobilfunkanbieter bedeutet diese Lösung, dass mehr Kapazitäten aus vorhandenen Spektrumsressourcen freigesetzt werden können, um dem Anstieg der Mobilfunk-Backhaul-Nachfrage gerecht zu werden.

Weitere Informationen unter Ufone 4G & Huawei Deploy First-Ever Microwave Super Hub for Superior Spectrum Efficiency - Mobile World Live (https://www.mobileworldlive.com/ufone-4g-huawei-deploy-first-ever-microwave-super-hub-for-superior-spectrum-efficiency/) .

Neben den GLOMO Awards gewann Huawei den GSMA-Preis für Foundry-Exzellenz. Das Unternehmen trug im Jahr 2023 zu mehreren GSMA Foundry-Innovationsprojekten bei, darunter die Projekte "Towards Green: Doing More with Less" oder "5G New Calling". Huaweis Mitwirken führte u.a. zum Launch der "1-2-3-Entwicklungslösung für grüne Kommunikationsnetzwerke", die Kunden einen Index für Energiesparszenarien (Betrieb und Ruhezustand) sowie die architektonischen Lösungen grüner Betrieb, grünes Netzwerk und grüner Standort bietet. Ebenfalls entstand die 1+3+N-Lösung für Sprachdienste aus der Zusammenarbeit mit der GSMA Foundry: Die Lösung bietet neue Funktionen für IMS-Netzwerke, inkl. einer New Calling Platform (NCP), Unified Media Function (UMF) und einer Multimodal Communications Function (MCF). Sie ermöglichen hochauflösende Audio-, Video- und intelligente Erlebnisse. Sie sollen vertikalen Branchen den Anreiz geben, neue Dienste wie Echtzeitübersetzungen, visualisierte Sprachanrufe oder automatische Transkription zu verwenden.

Weitere Informationen unter Huawei Wins GSMA Foundry Excellence Award (https://www.huawei.com/en/news/2024/2/green-development-5g-gsma-foundry)

Weitere Details zu den GSMA GLOMO Awards finden Sie unter https://www.mwcbarcelona.com/mobile-awards .

