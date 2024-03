Düsseldorf (ots) - Der Frühling naht, der Rasen wächst. Für viele Gartenbesitzer startet damit auch eine zeitintensive Aufgabe: das Rasenmähen. Seit heute erweitert ECOVACS die GOAT Serie um gleich zwei weitere Produkte. Neben dem bekannten ECOVACS GOAT G1-1600 wird die Serie um den ECOVACS GOAT G1-800 in grau und weiß sowie das Premiummodell ECOVACS GOAT G1-2000 mit praktischer Garage für den Mähroboter ergänzt. Der GOAT G1-800 sowie der GOAT G1-2000 sind ab heute bei Amazon, OBI, Bauhaus, Hagebau, Hornbach, Globus und im ECOVACS Onlineshop erhältlich.

Das Basismodell, der ECOVACS GOAT G1-800 (https://www.amazon.de/dp/B0CQRD78P7?maas=maas_adg_F034BECB359148B3883E99EE6C577135_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), ist für eine Gartenfläche von bis zu 800 m² geeignet. Mit der Einstellung "drahtlose Begrenzung" wird der Mähroboter mühelos bedient, ganz ohne manuelles Verlegen von Begrenzungskabeln und mit einer Kartierung in nur 20 Minuten. Das TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem sorgt für effizientes Mähen und einen gepflegten Rasen mit perfektem Schnittbild. AIVI 3D erkennt und weicht gängigen Hindernissen wie Bäumen, Möbeln sowie Igeln und Haustieren aus und sorgt so für ein sicheres und reibungsloses Mäherlebnis. Ein smartes Feature ist zudem der Smart Garden Keeper - eine Videoüberwachung des Gartens in Echtzeit durch zwei auf dem Mähroboter installierte Kameras, die über die App kontrolliert werden können. Der ECOVACS GOAT G1-800 ist in den Farben grau und weiß erhältlich (UVP: 1.099 EUR). Der ECOVACS GOAT G1-1600 ist für größere Gärten mit bis zu 1600 m² Rasenfläche geeignet (UVP: 1.499 EUR). Das Premiummodell, der GOAT G1-2000, schafft bis zu 2000 m² Rasenfläche und wird mit einer Garage geliefert, die dem Mähroboter ein wind- und wetterfestes Zuhause im Garten bietet (UVP: 1.999 EUR).

Für Gartenbesitzer, die komplett auf Grenzsetzungen verzichten wollen, ist der neue GOAT GX-600 ideal geeignet. Er unterscheidet automatisch zwischen Gras und anderen Oberflächen und kann so bestimmen, wo gemäht werden muss. Ganz mühelos und ohne zusätzliche Einstellungen kann der Mähroboter mit seiner Arbeit starten. Der GOAT GX-600 mäht Rasenflächen mit einer einzigen definierten Form, die bis zum 600 m² sind, und klare Grenzen zwischen Rasen- und Nichtrasenfläche aufweisen. Genau wie die anderen GOAT-Modelle hat auch der GX-600 die AIVI 3D Technologie zur sicheren Hindernisvermeidung (UVP: 1.299 EUR, vorbestellbar ab 20.03.2024). Der GOAT GX-600 wird bei Amazon und im ECOVACS Onlineshop erhältlich sein.

