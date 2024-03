Köln (ots) - 6. März 2024 - Ad Alliance wächst: Zum 1. Januar 2025 übernimmt Ad Alliance die Vermarktung des Portfolios der Bauer Media Group. Mit der Entscheidung des Hamburger Medienunternehmens für Deutschlands größten Crossmedia-Vermarkter baut Ad Alliance ihren One-Stop-Shop für Kommunikationslösungen weiter aus.

Der Ausbau des Printportfolios folgt der Strategie, mit Partnern zu kooperieren, die das Portfolio um brandsafe und journalistische Marken bereichern und Werbekunden ein "Mehr" an Qualitätsumfeldern bietet. Der Vermarktungsvertrag umfasst namhafte Titel wie zum Beispiel TV MOVIE, BRAVO, TINA, INTOUCH oder Meins. Titel, die bei Ad Alliance für einen noch größeren qualitativen Fußabdruck im Markt sorgen werden. Bereits seit dem 1. Januar 2024 vermarktet Ad Alliance die reichweitenstarken Digitalmarken des Verlagshauses im Eigenhandel. Dazu gehören unter anderem die Lifestyle-Brand COSMOPOLITAN.de, das TV & Entertainment-Magazin TVMovie.de oder auch die Lifestyle-Marken WUNDERWEIB.de und MÄNNERSACHE.de.

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Wir freuen uns über das Vertrauen und die noch intensivere Zusammenarbeit mit der Bauer Media Group. Die sich stetigen Veränderungen im Markt lassen sich nicht aufhalten, umso wichtiger ist es, diesen Wandel für sich aktiv zu gestalten, nach vorne gerichtet zu agieren und zukunftsfähig aufzustellen. Genau das ist die Kooperation mit der Bauer Media Group, ein Perfect Match, das auf unser Leistungsversprechen Qualität, Inszenierung, Wirkung und Reichweite einzahlt."

Ingo Klinge, CEO des deutschen Publishinggeschäfts der Bauer Media Group: "Durch eine Zusammenarbeit mit der Ad Alliance als Nummer eins im deutschen Markt schaffen wir gemeinsam die idealen Voraussetzungen, das erfolgreiche Bauer Portfolio - in Digital und Print - auch in Zukunft bestmöglich zu vermarkten. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin optimal bedient werden. Mit dieser Zusammenarbeit bieten wir inhaltlich starke wie kreative Crossmedia-Lösungen, Relevanz in hochwertigen Zielgruppen und das mit den höchsten Reichweiten am Markt. Kurzum, wir schaffen gemeinsam ein echtes Schwergewicht in der Vermarktung."

In einer sich stark verändernden und fragmentierten Medienlandschaft ist die Kooperation ein weiterer Schritt, die Position der Ad Alliance als crossmedialer Player weiter zu stärken.

Die Werbevermarktung der Bauer-Inventare wird bis zum 31. Dezember 2024 von Bauer Advance fortgeführt.

Die geplante Zusammenarbeit erfolgt in Abstimmung mit dem Bundeskartellamt.

Über Ad Alliance

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattung für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de

