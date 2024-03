Erfurt (ots) - "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) geht mit Abenteuer und Spannung in die 27. Staffel. Die aufregende Suche nach einem geheimen Schatz, die Rettung des Share Space und die neuen Einsteinerinnen und Einsteiner sorgen für jede Menge Trubel. Premiere feiert die neue Staffel "Schloss Einstein" in Doppelfolgen ab 11. März 2024, immer montags um 20:10 Uhr bei KiKA. Eine weitere Folge ist jede Woche Online-First auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Und auch in der KiKA-Quiz App kann man sich wöchentlich parallel zur Ausstrahlung einer spannenden "Schloss Einstein"-Quiz-Challenge stellen.

Und darum geht's in der 27. Staffel: Das Schuljahr am Erfurter Internat beginnt chaotisch. Die Kölnerin Maxi (Kiana Ben Attou, 13 Jahre) will unbedingt ohne Erlaubnis ihrer Mutter ans Einstein und einen Schatz aus DDR-Zeiten finden, von dem ihre Oma vor ihrem Tod erzählt hat. Doch dafür muss sie die vier Teile einer Schatzkarte ausfindig machen. Zunächst versucht sie es allein, schnell merkt sie aber, dass sie die Hilfe der anderen Einsteinerinnen und Einsteiner braucht und steckt nach und nach das ganze Internat mit ihrer Schatzsuche an. Gemeinsam überreden sie schließlich Direktor Chung (Ill-Young Kim), eine außerplanmäßige Projektwoche zu organisieren.

Anlässlich des 35. Jahrestags der Friedlichen Revolution widmet sich diese Einstein-Staffel der Enteignung von Kunst und Antiquitäten in der DDR als übergreifendes Thema. Die Aufarbeitung und Rückgabe dieser "Schätze" dauert bis heute an.

Auch sechs neue Rollen, für die sich 1.665 Kinder beworben haben, sind in der 27. Staffel von "Schloss Einstein" zu sehen: Karl (Lance Gernot Simon, 11 Jahre), der von Anfang an von der Schatzsuche begeistert ist und Maxi unterstützt, wo er nur kann. Eleonora, gespielt von Nelly Borodina (13) sowie ihr Bruder Joshua Hockenbrink, gespielt von Georg Trappe (16), deren Geschwisterbeziehung auf die Probe gestellt wird. Auch Frau Amanis Nichte Tahmina (Janisa Glasow, 13) ist neu an der Schule und setzt sich für die Rettung des Science Lab "Share Space" ein. Simon (Marlon Heinrich, 15), das Sport-Ass, findet zwar schnell Anklang, muss aber lernen, echte Freundschaften zu schließen.

Erstmals können Einsteinfans auch während der gesamten Staffel ihr Wissen in der KiKA-Quiz App unter Beweis stellen. Parallel zur Ausstrahlung wird jeden Montag eine neue Quiz-Challenge online gestellt. Bei "KiKA LIVE (https://ots.de/AuYBXY)"(KiKA) berichten Sarah und Ben von den Dreharbeiten und in vier neuen Episoden der Talkrunde "Secrets of Schloss Einstein (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Fschloss-einstein%2Fsecrets-of-schloss-einstein%2Fsecrets-of-schloss-einstein-100&data=05%7C02%7CDoreen.Bothe%40kika.de%7Ce0f69440bd3c4fdcc41208dc3dc02ad5%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638453142758298132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fE3WE5f3kUJIoeaDDBpVh9Uz7iYKYTtj7ubl4kmS4k8%3D&reserved=0)"sprechen die jungen Darsteller*innen mit Moderatorin Jess Schöne über ihre Erlebnisse am Filmset.

Die KiKA-Community kann sich ab 11. März 2024 alle zwei Wochen immer montags ab 19:50 Uhr mit verschiedenen Darsteller*innen im Chat auf kika.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2F&data=05%7C02%7CDoreen.Bothe%40kika.de%7Ce0f69440bd3c4fdcc41208dc3dc02ad5%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638453142758311151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=csxKcuvlUbCU1yiMtTXDgsGVBzFZzMoG%2FBUimMQCr1o%3D&reserved=0)austauschen.

"Schloss Einstein" ist seit Sendestart 1998 bei KiKA zuhause und in einer umfangreichen Online-Welt auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Produziert wird die Serie von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Koproduktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Verantwortliche Redakteurinnen beim MDR sind Anke Lindemann und Nicole Schneider.

Weitere Informationen zur 27. Staffel "Schloss Einstein" finden Sie im MDR-Mediendossier (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/mediendossier_schloss_einstein_staffel_siebenundzwanzig-100.html) und unter kommunikation.kika.de.

