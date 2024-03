Wien (ots) - Wie die Financial Times kürzlich bekannt gab, ist die Investmentpunk Academy GmbH, eine führende deutschsprachige Ausbildungsplattform im Finanzbereich, bereits zum dritten Mal in Folge in der prestigeträchtigen Liste der FT1000 Europe's Fastest Growing Companies vertreten. Diese Auszeichnung würdigt jedes Jahr Unternehmen mit außergewöhnlichem Wachstum und Erfolg. Der am 1. März veröffentlichte Report bietet nicht nur einen Einblick in die Erfolgsgeschichten der ausgewählten Unternehmen, sondern auch in die Trends und Entwicklungen auf dem europäischen Markt.

Geschäftsführer Gerald Hörhan: "Vor allem deutsche Normalverdiener sehen sich aktuell zunehmend mit finanzieller Unsicherheit konfrontiert. Die Mittelschicht in Deutschland schrumpft kontinuierlich. Denn durch die jüngsten Krisen werden auch gut situierte Bürger immer ärmer. Auch um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, habe ich mit der Investmentpunk Academy einen Ort geschaffen, an dem Teilnehmer lernen, ihre finanzielle Freiheit systematisch zu planen. So konnte ich bereits mehr als 42.000 Menschen Finanzen lehren."

Die Investmentpunk Academy bietet eine Plattform für Vorträge, Online-Seminare und Gespräche rund um das Thema Finanzen, darunter die Themen Immobilien, Steuern, Kryptowährungen, Beteiligungen und Unternehmertum. Erfahrene Experten vermitteln wichtige Zusammenhänge der Finanzwirtschaft, damit Teilnehmer fundiertes Wissen erlangen, ein solides Vermögen aufbauen und ihre Finanzziele erreichen können. Gerald Hörhan hat nach seinem Studium in Angewandter Mathematik und Wirtschaft an der Harvard University erfolgreiche Stationen als Investmentbanker durchlaufen. Seit 2005 ist er selbst als Investor im Immobilienbereich tätig und hat innerhalb kurzer Zeit ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Mit seiner Investmentpunk Academy liefert er das nötige Fundament für finanzielle Unabhängigkeit.

Dass seine Kurse gefragt sind, bestätigt nun nicht zuletzt auch die Auszeichnung der Financial Times. Die Liste der FT1000 Europe's Fastest Growing Companies wurde in Zusammenarbeit mit Statista ermittelt. Über öffentliche Aufforderungen zur Teilnahme wurden tausende Unternehmen kontaktiert und umfangreiche Recherchen durchgeführt, um die am schnellsten wachsenden Unternehmen in ganz Europa zu identifizieren. Dabei wurde erneut die Investmentpunk Academy ausgewählt.

"Ich bin überzeugt davon, dass der Aufbau eines soliden Vermögens nicht so kompliziert sein muss, wie oft angenommen wird. Voraussetzung ist, dass man lernt, seine finanziellen Ziele selbst in die Hand zu nehmen. Genau das ist das Anliegen meiner Investmentpunk Academy. Umso mehr freut es mich, dass meine Ausbildungsplattform erneut für ihr nachhaltiges Wachstum und ihre organische Entwicklung gewürdigt wird. Diese Anerkennung unterstreicht die bemerkenswerte Leistung unseres Unternehmens auf europäischer Ebene", so Gerald Hörhan.

