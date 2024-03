München (ots) - Charité, Staffel 4 (MDR/arte/ARD Degeto) Serie (6 x 45 Min.) Ab 5. April 2024 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 9. April 2024 (ARD-Thementag) | 20:15 Uhr | Das Erste

Die Spitzenforscherin Maral Safadi (Sesede Terziyan) kehrt mit ihrer Frau, der Gynäkologin Julia Kowalczyk (Angelina Häntsch), an ihre alte Wirkungsstätte zurück: Fortan leitet sie das Institut für Mikrobiologie an der Berliner Charité. Gleich der erste Fall eines unbekannten Bakteriums wird ihre Forschung herausfordern. Im Jahr 2049 wird die "Barmherzigkeit" der Charité durch eine neue Gesundheitsreform bedroht. Krankenkassen erstellen für jeden Menschen einen Scorewert und erheben damit Daten über die Gesundheit und Lebenserwartung, die zur Grundlage einer Behandlung werden. Die Gesellschaft spaltet sich und auch in der Charité gibt es Befürworter sowie Gegner der Reform. Maral Safadis Mutter Seda (Adriana Altaras), Chirurgin an der Klinik, will gegen die Ungerechtigkeit der neuen Gesundheitsreform kämpfen und gründet heimlich eine "Schattenklinik", in der auch Menschen mit schlechtem Scoring behandelt werden. Als ein Hacker-Angriff die Charité lahmlegt, werden alle daran erinnert, wofür sie arbeiten: zum Wohle aller Patientinnen und Patienten. ARD-Thementag "Die Medizin von morgen" am 9. April 2024 u. a. mit der Dokumentation "Hirschhausen - Medizin von morgen" und dem Podcast "Medizin von morgen" in der ARD Audiothek.

Almania, Staffel 2 (SWR) Serie (8 x 22 Min.) Ab 19. April 2024 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 20. April 2024 | ab 23:40 Uhr | Das Erste

Der Alman ist wieder im Einsatz: Auch die zweite Staffel der Comedyserie bietet jede Menge Gelegenheit für Situationskomik, Wortwitz und das selbstironische Spiel mit Vorurteilen und Klischees. Stimpel, inzwischen verbeamtet, will das Beste für die Klasse - nur passt seine Vorstellung vom Besten selten zu den realen Gegebenheiten. Sein aktuelles Ziel: Mittlere Reife für alle seine Schülerinnen und Schüler! Dass das mit Hürden aller Art verbunden sein wird, ist eigentlich jedem außer Stimpel klar, und nicht die geringste ist die Selbsteinschätzung seiner Schülerschaft. Zumal Stimpels pädagogische Mittel zwischen haarscharf und scheunentorweit an der Zielgruppe vorbeigehen. Respektlos, lustig und entlarvend clashen Weltbilder aufeinander und Stimpels Cringefaktor bleibt hoch.

Y-Kollektiv Reportagen (20-25 Min.) Immer ab Donnerstag | exklusiv in der ARD Mediathek Ab 1. April 2024: Das Beauty-Desaster - Gefährlicher Schönheitstrend: Wenn die Hyaluron-Behandlung schiefläuft (Radio Bremen) Die Hyaluron-Unterspritzung zählt seit Jahren zu den beliebtesten Schönheitseingriffen in Deutschland. Billig-Firmen schießen aus dem Boden, ebenso Anbieter von zweifelhaften Workshops. Durch semi-professionelle Behandlungen wird Hyaluron vielfach falsch eingesetzt: Die Flüssigkeit verrutscht, die Betroffenen können schlimmstenfalls erblinden. Die Reportage mit Selma Badawi zeigt eine zum Teil wildwüchsige Schönheitsbranche ohne Qualitätsstandards, in der viel zu viele Laien viel zu viel Hyaluron spritzen dürfen. Ab 8. April 2024: Fandom Extrem -Die Macht der Superfans (Radio Bremen) Geld, Zeit und große Gefühle: Fans investieren enorm viel, um ihrem Star ganz nah zu kommen. Für manche ist Fan-Sein eine Lebensaufgabe, der angehimmelte Star gottgleich. Diese Superfans sammeln sich in sogenannten "Fandoms": Einerseits organisieren sie den geordneten Zutritt zu Konzerten. Anderseits nutzen sie ihr Netzwerk immer wieder auch für politische Zwecke. "Y-Kollektiv"-Reporterin Jasmin Weiner begleitet Fandom-Gruppen und spricht mit Kennerinnen der Szene. Ab 22. April 2024: Luxusfakes - Markenfakes so gut wie das Original - das kriminelle Geschäft der Fälscher (hr) Luxus boomt - trotz Krise. Bei jungen Konsumenten trenden alle Arten von Markenwaren. Und weil sich die echten Sachen nicht jeder leisten kann, floriert ein riesiger Fälscher-Markt. Dabei sind Fakes nicht so plump wie noch vor Jahren, sondern hochwertig und teuer. "Y-Kollektiv"-Reporterin Laura Kipfelsberger versucht, der Spur der Fälscher zu folgen. Sie kontaktiert chinesische Händler, die mit Luxusfakes ein dickes Geschäft machen, und trifft auf Fakeshop-Betreiber in Deutschland. Das Business ist riesig, hochprofessionell und illega

Report München: Ahmad Mansour - Gegen den Hass (BR) Reportage (30 Min.) Ab 2. April 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 2. April 2024 | 23:00 Uhr | Das Erste

Für seine Unterstützer ist er eine "Lichtgestalt"; für seine Feinde ein "Hetzer" und "Islamhasser". An Ahmad Mansour scheiden sich die Geister. Geboren in Israel als Sohn einer palästinensischen Familie kämpft der bundesweit bekannte Psychologe Mansour in Deutschland gegen Antisemitismus und Extremismus. Der gläubige Muslim warnt vor dem politischen Islam, leistet Präventionsarbeit und kritisiert gleichzeitig die bundesdeutsche Migrationspolitik. Er sucht den Dialog und kann dennoch als hochgefährdete Person ohne massiven Polizeischutz keinen Schritt mehr tun. Monatelang haben Journalisten von "report München" Ahmad Mansour exklusiv begleiten können. Wird er trotz des permanenten Drucks und Morddrohungen gegen sich und seine Familie weiter machen? Wird es ihm gelingen, mit seinen schärfsten Kritikern ins Gespräch zu kommen oder wird er, wie so viele andere, frustriert aufgeben?

Außer Dienst? Die Gerhard Schröder Story (NDR) Dokumentation (60 Min.) Ab 3. April 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 8. April 2024 | 21:00 Uhr | Das Erste

Kaum eine Figur der jüngeren deutschen Zeitgeschichte polarisiert so wie der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Dabei wurde zuletzt viel über ihn gesprochen, wenig mit ihm. Das ändert sich mit diesem Film. Hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Freundschaft zu Wladimir Putin geändert? Und welche Rolle hat Schröder im März 2022 bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gespielt? Privataufnahmen aus der Zeit geben exklusive Einblicke in die Treffen in Istanbul und Moskau. Gerhard Schröder wird am 7. April 2024 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat Reporter Lucas Stratmann ("Kevin Kühnert und die SPD") nach aufwendigen Vorgesprächen die Möglichkeit bekommen, den Kanzler a.D. exklusiv für ein paar Monate mit seinem Kamerateam zu begleiten.

Money Maker: Yaël Meier - Businessmodell Generation Z (NDR) Dokumentation (30 Min.) Ab 9. April 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 10. April 2024 | 21:45 Uhr | Das Erste

Jung, erfolgreich, weiblich: Yaël Meier begeistert. Mit gerade mal 23 Jahren hat die Schweizerin schon mehr erreicht als manche Menschen in einem ganzen Leben. Mit 14 spielte sie die Hauptrolle in einem Spielfilm, mit 17 zog sie von zu Hause aus, um für Zeitungen zu schreiben, und mit gerade mal 20 Jahren gründete sie gemeinsam mit ihrem Partner Jo Dietrich ihr erstes Unternehmen: eine Gen-Z-Beratungsagentur. Kurz darauf wurde Yaël zum ersten Mal Mutter. Heute, drei Jahre später, hat Yaël zwei Kinder, ein weiteres Unternehmen mitbegründet und ist im deutschsprachigen Raum das bekannteste Gesicht der Generation Z. Yaël möchte die Wirtschaft verändern, junges Denken in Unternehmen bringen. Die Generation Z sei faul - dieser Aussage widerspricht sie zu 100 Prozent.

My Roots - Die Suche meines Lebens (SWR/NDR) Doku-Serie (4 x 30 Min.) Ab 10. April 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 12. Juni 2024 | 22:00 Uhr | NDR Fernsehen

Was bedeutet es, wenn die Suche nach der eigenen Identität ein offenes Kapitel bleibt - vielleicht für immer? In der Dokuserie stellen sich vier Menschen ihrer eigenen Vergangenheit und begeben sich auf die Suche nach ihren unbekannten Vätern und Müttern: Daniela (47) wurde als Baby zur Adoption freigegeben und träumt ihr ganzes Leben davon, ihrer Mutter Danke dafür zu sagen, dass sie nicht abgetrieben wurde. Von Philips (42) Vater fehlt jede Spur. 20 Jahre hatten sie keinen Kontakt. Und während Elisa (35) bis nach Kolumbien reist, um ihre leibliche Mutter zu treffen, kämpft Max (38) auf der Suche nach seinem Vater vor allem gegen seine eigene Angst vor Ablehnung. Fast ein Jahr lassen sie sich auf ihrer aufwühlenden Reise von der Kamera begleiten. Dabei erkennen sie auch, wie die fehlenden leiblichen Eltern ihre eigene Rolle als Mutter oder Vater prägen. Eine packende Spurensuche zu den persönlichen Wurzeln und die tiefe Auseinandersetzung mit der eigenen Identität.

The Fortress (ARD Degeto) Near-Future-Thriller-Serie (7 x 45 Min.) Ab 12. April 2024 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 12. April 2024 | 23:50 Uhr | Das Erste

Wir schreiben das Jahr 2037. Norwegen hat sich seit nun fast zehn Jahren hinter Stacheldraht und Mauern zurückgezogen, um autark von seinen eigenen Erzeugnissen und abgeschottet von äußeren Einflüssen zu leben. Die Energiequellen des Landes machen dies möglich. Da andere Nationen wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind, sammeln sich an Norwegens Außengrenzen eine Vielzahl von Menschen, die um Einlass bitten. Aber das Kontingent ist sehr begrenzt, die Auflagen sind hoch und entsprechend groß sind die Maßnahmen der Behörden, die Grenze zu überwachen. Alles zum Schutz der eigenen Bevölkerung, so Ministerpräsident Heyerdahl. Doch dann kommt es in den Fischzuchtanlagen zu einem merkwürdigen Fischsterben. Die Krankheit, die die Tiere dahinrafft, scheint sich sogar auf Menschen zu übertragen und schließlich das ganze System ins Wanken zu bringen. Kann das Land auf sich selbst gestellt die Krise meistern? Mit Selome Emnetu, Russell Tovey, Eili Harboe, Rebekka Nystabakk, Tobias Santelmann.

Weltspiegel-Doku: Nimmt Saudi-Arabien uns Fans den Fußball weg? (SWR) Dokumentation (45 Min.) Ab 21. April 2024 | in der ARD Mediathek

Unter Fußballfans ist das Thema hochaktuell. Nach Cristiano Ronaldo sind im vergangenen Sommer zahlreiche Weltstars aus Europa nach Saudi-Arabien gewechselt, u. a. auch der aktuelle Weltfußballer Benzema und der brasilianische Superstar Neymar. Fast hatte man den Eindruck, der internationale Fußballmarkt würde von den Saudis restlos leergekauft. ARD-Korrespondent Ramin Sina, selbst großer Fußballfan, verfolgt die Entwicklungen interessiert und ist angesichts der Veränderungen in seiner geliebten Sportart tief gespalten. Auf der einen Seite gönnt er den Menschen in seinem Berichtsgebiet ein Stück der Fußballtorte, auf der anderen Seite entfremden ihn die Unsummen aus Saudi-Arabien von seinem Sport. Die große Frage, die er sich stellt: Wie verändern die saudischen Ölmilliarden seinen Sport? Nimmt Saudi-Arabien ihm etwa den Fußball weg?

Willy - Verrat am Kanzler (rbb/SWR/NDR/WDR) Doku-Serie (4 x 25 Min.) Ab 24. April 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 6. Mai 2024 | 22:50 Uhr | Das Erste (Dokumentarfilm, 90 Min.)

Die vierteilige Doku-Serie taucht ein in die undurchsichtige Welt der Spionage und politischen Intrigen des Kalten Krieges. 1973 entschlüsselt der BND eine geheime Nachricht für einen Ostagenten im Westen. Die Spur führt zu Günter Guillaume, den Referenten des Bundeskanzlers. Am 24. April 1974 wird Guillaume verhaftet. Der Ostspion im Kanzleramt ... ein gefundenes Fressen für die Presse. Der Druck auf Willy Brandt wächst, Intrigen werden gesponnen - auch von Parteifreunden. Schließlich wirft Brandt am 6. Mai 1974 das Handtuch und tritt zurück. Die Serie rekonstruiert die folgenschwerste Spionageaffäre der Bundesrepublik, eine Geschichte von Geheimnissen, Lügen und Verrat - ein Polit- und Spionagethriller.

ARD Crime Time: Auf den Spuren der tödlichen Eifersucht (HR) True-Crime-Serie (3 x 30 Min.) Ab 25. April 2024 | in der ARD Mediathek

Es sollte der "perfekte Mord" an seinem ehemals besten Freund werden. Doch womit Mohammad H. nicht gerechnet hat: Die Batterie seines Fluchtwagens versagt bei minus 14 Grad an diesem winterlichen Morgen im Februar 2021. In drei neuen Folgen "ARD Crime Time" geben Ermittler einen detaillierten Einblick in ihre kriminalistische Arbeit. Sie gehen der Frage nach, wie es zu dem tödlichen Schuss kam und wie aus Eifersucht ein Mord wurde.

Diener der Dunkelheit (BR) Spielfilm/Mystery (124 Min.) Ab 26. April 2024 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 28. April 2024 | 23:15 Uhr | BR Fernsehen

15 Jahre lang wurde Samantha Andretti (Valentina Bellè) von einem Unbekannten in einem Verlies gefangen gehalten. Dort war sie der Willkür ihres Wärters ausgeliefert, der sich ihr nie offenbarte, sie aber mit sadistischen Spielen quälte. Doch eines Tages gelingt ihr die Flucht aus dem labyrinthartigen Kerker. Nun versucht Psychiater Dr. Green (Dustin Hoffmann), ihr zu helfen, das Erlebte zu verarbeiten und zugleich mithilfe von Samanthas Erinnerungen Hinweise auf die Identität ihres Entführers zu finden. Den sucht auch der todkranke Privatdetektiv Bruno Genko (Toni Servillo). Mit "Diener der Dunkelheit" verfilmte der italienische Bestseller-Autor Donato Carrisi wie schon 2017 mit "Der Nebelmann" einen seiner eigenen Romane - und liefert beste Genre-Kost mit Anleihen von "Saw" bis "Donnie Darko". Eine Glanzleistung liefert einmal mehr Oscar-Preisträger Dustin Hoffman als Psychiater mit Profiler-Begabung ab. (Deutsche Erstausstrahlung)

Die Mutigen 56 - Deutschlands längster Streik (NDR/SWR/Radio Bremen) Doku-Serie (3 x 30 Min.) Ab 28. April 2024 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 1. Mai 2024 | im Abendprogramm | Das Erste (90 Min.)

Die Doku-Fiktion lässt einen einzigartigen Arbeitskampf lebendig werden. Heute ist die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall selbstverständlich. Doch Arbeiter in den 1950er-Jahren bekommen, im Gegensatz zu den Angestellten, in den ersten drei Krankheitstagen gar keinen Lohn, danach nur wenig. Für den Kampf um Gerechtigkeit und Würde legen im Oktober 1956 34.000 Metallarbeiter in den Werften und Fabriken Schleswig-Holsteins die Arbeit nieder. Dieser Streik gilt bis heute als der härteste und längste Deutschlands. Arbeitgeber und Politik stellen sich den Streikenden mit entschiedener Härte in den Weg. Anna Schimrigk (Emma) und David Bredin (Alfred) verkörpern das Leben der fiktiven Kieler Arbeiterfamilie Freese und machen die damaligen Herausforderungen in all ihrer Härte erlebbar. Die Arbeitgeberseite wird u. a. von Max Herbrechter (Werftboss A. Westphal) und Peter Lohmeier (J. Schiml) verkörpert. Peter Sikorski (J. Bredenbeck), David C. Bunners (H. Sührig) und Ronald Kukulies (H. Wadle) spielen Gewerkschafter, die den Streik orchestriert und zum Erfolg geführt habe.

Schule der Zukunft, Teil 1 (SWR) Dokumentation (2 x 45 Min.) Ab 29. April 2024 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 29. April 2024 | 22:50 Uhr | Das Erste

Das Ergebnis der letzten PISA-Studie ist alarmierend: Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben im internationalen Leistungsvergleich das bisher schlechteste Ergebnis erzielt. Gleichzeitig hat Deutschland die vierthöchste Schulabbrecher-Quote in der EU. Jedes dritte Kind in Deutschland fühlt sich von der Schule gestresst. Geht Schule auch ohne Druck und lernen die Kinder und Jugendlichen dann noch genug? Das will Frank Seibert in der Universitätsschule Dresden herausfinden - einem wissenschaftlich begleiteten Schulversuch. Die Kinder lernen dort in klassenübergreifenden Gruppen ohne Stundenplan, ohne Hausaufgaben und ohne Noten. Frank begleitet die zwölfjährige Leefke über mehrere Monate in ihrem Schulalltag. Schule ohne Druck, die die Individualität der Schüler:innen fördert, ihre Selbständigkeit und ihre Neugierde unterstützt und sie im eigenständigen Lernen ermutigt - ist das möglich?

Nachtstreife 3.0 (SWR) Doku-Serie (6 x 45 Min.) Ab 30. April 2024 | in der ARD Mediathek

Die dritte Staffel der "Nachtstreife" bietet einen exklusiven und unverfälschten Einblick in die anspruchsvolle und herausfordernde Arbeit der Mainzer Polizei. Begleitet werden verschiedene Teams der Schutzpolizei sowie der Kriminaldauerdienst bei den nächtlichen Einsätzen. Vom dramatischen Raubüberfall auf die Insassen eines Autos über einen tätlichen Angriff auf den Fahrer eines Transportdienstes, verstörende Einbruchsdiebstähle in Wohnungen, durch Alkohol entfesselte Gestalten der Nacht, bis hin zu skurrilen Verkehrsdelikten - das Publikum ist hautnah dabei, wenn die Schutzpolizei und der Kriminaldauerdienst zur Nachtschicht antreten und zu echten Einsätzen ausrücken. "Nachtstreife" zeigt die Menschen hinter der Uniform. Mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Was fühlen sie, wenn sie die Stadt Nacht für Nacht ein Stückchen sicherer machen

